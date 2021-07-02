防疫旅館惡火╱被要求回房 死前錄影：怕罰不跑會死嗎

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「消防車來了，剛才有警報說是火災，旅館 老闆說誤傳，但應該不是誤傳，愈來愈多台消防車來…我也不知道能跑還是不能跑，跑出去怕被罰錢，不跑會不會死在火災中？」彰化防疫 旅館火警案死者陳建光生前錄下影片，點出防疫重要還是逃命重要，令摯友感嘆。

59歲的陳建光是台中市真耶穌教會傳教士，今年初和妻子同往泰國 傳教，6月27日回台，和另名從柬埔寨返國的傳教士姚信義住進防疫旅館，遇上火劫一死兩傷。鄭姓友人質疑，旅館人員聲稱火災警報是測試、消防人員要求返回居家檢疫房間，兩度未注意悶燒可能引起煙囪效應造成悲劇，已委請律師研究針對錯誤判斷提起國賠。

「火災超過半小時還是不斷冒煙，現在整棟大樓停電，感謝主，房間窗戶關起來，煙只跑進來一點點，消防隊告訴我們不准離開，只能待在房間，他們會處理…陳傳道房間充滿煙，沒辦法呼吸，但被要求不能離開…」教友鄭姓男子提供姚信義和他對話畫面。

鄭說，姚信義房間在中正路處9樓，前晚近8時發現有煙，陳建光房間在三民路處，煙較大；8時10分左右，陳建光夫妻要到姚的房間避煙，遇到兩名全副武裝消防員要求回到個人房間，陳與妻子只能返回。

半小時後，濃湮變大，姚再度致電要陳到其房間避難，等了十分鐘沒人敲門，再通電話時，陳說「煙好大，我呼吸困難，快不行了…」後來就不通了；陳在昏迷前把影像傳給姚。

陳建光在畫面中指出，從窗戶往下照，看起來火勢不大…開始噴水了，應該可以控制吧，這是他活到這麼大第一次遇火災，就在火災正上方，不知道要跑還是不要跑，「如果要跑，老闆應該會敲我們的門吧，不會自己先跑了吧。」

陳接著說，這邊看不到起火點，應該在正樓下，現在一直噴水，黑煙一直上來，想跑出去卻不敢、牆壁好熱，應該不會有什麼大問題吧？「他們也看到我在錄影，雲梯車應該會來救我。 」

具義消背景的鄭姓教友說：「就地避難也許是對的，但不是叫人坐以待斃，應設法帶到安全地方才正確。」另外，陳妻凌晨零時45分救出、姚1時30分救出、陳凌晨2時救出送醫不治，救災程序嚴重誤判，「不用質疑防疫重要還是逃命重要？當然是人命重要。」

陳建光妻舅也質疑救火不當、救援太慢。他說，看到電視新聞報導趕緊致電姊姊，姊姊說煙很多，無法出去，只能打開窗戶勉強吸些空氣，但姊夫已經倒在地上。他掛掉電話後趕緊打電話給消防局，表示9607房有一人昏迷，麻煩重點搜救，當時才9時多，11時多他又聯絡上姊姊，姊姊虛弱地哭喊「姊夫沒有反應了，可能已經不行了，但消防局的人還沒有到。」

「與父親半年未見，突聞如此噩耗很悲傷。」陳建光的兒子說，除了處理父親後事，更要好好照顧還在加護病房的媽媽。