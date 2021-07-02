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單周暴增33% 無薪假飆破1.3萬人 住宿餐飲成重災區

台灣新聞組／台北2日電
疫情衝擊各行各業，放無薪假人數短短一周內暴增33%。圖為迪化街一家南北貨行用大塑膠自製「防疫門簾」，但門可羅雀。（記者邱德祥／攝影）
疫情衝擊各行各業，放無薪假人數短短一周內暴增33%。圖為迪化街一家南北貨行用大塑膠自製「防疫門簾」，但門可羅雀。（記者邱德祥／攝影）

疫情持續重擊各行各業，根據勞動部昨日最新發布的減班休息（無薪假）數據，本周放無薪假的企業有1305家、1萬3626人，新增318家、3397人，短短一周內無薪假人數就暴增33%，又以住宿餐飲業增1309人最多。且從實施企業來看，疫情衝擊小規模公司的情況尤其嚴重。

勞動部統計，本期無薪假人數最多是住宿餐飲業4174人，其次批發零售業2087人。勞動部勞動條件司專委王金蓉說，本期皆屬小規模企業，與受疫情衝擊大的住宿餐飲業、批發零售業產業特性相符。

值得注意的是，醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業，無薪假人數也明顯增加。王金蓉說，包括電子遊樂場、親子館等的藝術娛樂及休閒服務業，以及包括醫美、中醫、復健診所的醫療保健及社會工作服務業，同樣受民眾因疫情避免前往所致。

國民黨昨則偕同幼兒園及補教業者舉行記者會，文傳會主委王育敏說，紓困4.0緩不濟急，絕大多數私幼、補教業者仍要支薪、房租等營運費用，但教育部僅提供5至7月每人總計至多4萬元台幣的薪資補貼，平均一個月才補貼一1.3萬元，造成業者倒閉、老師失業。

國民黨呼籲紓困補助應從寬從速發放，並納入老師、教保人員數，依師生比例增加各家補貼額度；紓困貸款利率應由教育部直接分擔利息支付；疫情若延長，應鬆綁人事費規範，提供業者與教職員工自主協商空間；放寬融資條件，莫讓幼教、補教業申貸無門；並協助降低房租收費。民眾黨立委高虹安說，希望政府可定調停課就停業，幫幼兒園度過難關。

國民黨立委洪孟楷辦公室也接到許多藝文工作者陳情，指因投保職業工會被勞保局自動勾稽而無法申請文化部補助。文化部綜規司長林宏義說，已和勞保局聯繫，若被勞保局勾稽但其實未領補助，可來電申覆，會直接進入實質審查。

疫情 教育部 紓困

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