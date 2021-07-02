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預約名額秒殺…莫德納疫苗開打 全台湧現搶打潮

台灣新聞組／台北2日電
莫德納疫苗開打，台灣各地現搶打潮。圖為高雄市施打現場。（記者劉學聖／攝影）
莫德納疫苗開打，台灣各地現搶打潮。圖為高雄市施打現場。（記者劉學聖／攝影）

莫德納」開打再度引發「疫苗之亂」。高雄市昨率先施打，各站點人潮滿滿，有民眾被勸導數小時後再來，發現一樣大排長龍還得重新排隊，與工作人員爭吵；新北、桃園的預約名額都出現秒殺，新北市還一度因瞬間湧入百萬瀏覽量，導致系統負荷不了；台中市府未清楚告知接種資訊，一早民眾搶預約卻沒名額，醫療院所無法受理被罵爆。

高雄市昨天開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，包括美濃國中等大型疫苗施打站人潮滿滿，成另類群聚；有民眾照安排時間前往，現場人太多，工作人員請他們晚點再來，過幾小時後人潮依舊很多，還要重新排隊，家屬擔心長輩群聚又等得很疲累，心情激動大罵。

嘉義縣昨也為72至74歲長輩打莫德納，出現搶打潮，很多長輩一大早就報到卡位，還有人跨鄉鎮接種，各鄉鎮都超出原預計接種數量，不少被通知民眾反而無法打疫苗抗議，衛生局只能發放「優先接種卡」。

台中市前天宣布孕婦與75歲以上長者可預約施打莫德納疫苗，卻未先告知18家醫療院所分配疫苗數量，昨一早各醫療院所電話被打爆；台中豐原區呂維國婦產科診所表示預約電話接到手軟，擔憂配發疫苗數量不夠先暫停，另公告的六家診所可預約其中一家休假，民眾大罵資訊不正確。市長盧秀燕昨下午在記者會緊急說明預約辦法「挽救」。

疫苗 莫德納

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