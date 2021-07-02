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慈濟購捐疫苗 政院終點頭：循台積、郭董模式

台灣新聞組／台北2日電
慈濟購捐疫苗終於跨出關鍵一步。（記者曾吉松／攝影）
慈濟購捐疫苗終於跨出關鍵一步。（記者曾吉松／攝影）

行政院日前授權台積電、郭台銘旗下的永齡基金會得代表台灣採購德國原廠BNT疫苗。對於慈濟基金會也有意購捐，是否比照辦理？行政院發言人羅秉成昨表示，將依循台積電、永齡專案授權的模式，成立採購捐贈的專案。

行政院昨舉行院會，羅秉成在會後記者會中表示，慈濟慈善基金會是在6月23日提出申請，表示有意願採購德國BNT原廠疫苗，捐贈給政府。蔡英文總統也在6月26日與證嚴上人視訊，特別表達政府的感謝之意。

羅秉成指出，指揮中心6月28日也主動邀請慈濟基金會執行長顏博文，到指揮中心交換意見共同討論。

他說，該次會議的討論，大家有相當的共識要合作促成捐贈案，這兩天慈濟基金會與行政院有很密切的溝通及協調，基金會也提供了相關的資料與資訊做評估。行政院經評估後，決定循台積電、鴻海永齡基金會採購捐贈的專案模式，成立慈濟的採購捐贈的專案。

指揮中心日前曾表示，「前路走清楚，慈濟接著做比較快」，沒想到過了兩天，行政院昨宣布慈濟比照台積電、鴻海專案。指揮中心指揮官陳時中坦言，的確與慈濟開過會，但尚未有新進展。

慈濟基金會昨發表聲明，感恩政府允諾，讓疫苗取得跨出關鍵一步。救人如救火，盼盡快提供全民施打疫苗，消弭疫情，早日恢復正常的生活秩序。

至於佛光山部分，國際佛光會中華總會長趙怡說，目前情勢依舊不明朗，疫苗善款已準備好，盼這份心意能盡快實現。

疫苗 台積電 德國

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