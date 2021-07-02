黑白集／原來…陳時中只接收黨指令
外界建議入境普篩已說破了嘴，陳時中都當成耳邊風。即使Delta病毒犯台，他也只篩高風險七國，就是不甩普篩之議。但昨天（7月1日）怪事發生了，陳時中宣布今（2）日起所有入境者都要篩檢，而且須「三次採檢」。
要說陳時中終於勇敢「否定昨日之我」，可能言過其實了。原因是，讓他幡然轉變的，既不是藍綠市長的不同意見，也不是醫界專家的建言，而是民進黨中央的命令。中常會上，有綠委呼應「二篩」的主張，蔡英文主席裁示請行政部門帶回給指揮中心「研議」；第二天，陳時中就改口了，而且加碼變「三篩」。
這個政府到底怎麼啦？對於社會震耳欲聾的呼聲，整個政府置若罔聞，不做任何溝通與反省；疫情指揮官自以為是皇帝，卻無法解決問題。如今大家才明白：原來陳時中只接收黨的命令，對於其他的建議，他的耳朵一律採取「關閉」模式。所以，即使「蔡總統」講話也沒用，得要「蔡主席」下令才行。
陳時中接收訊息的選擇性模式，也表現在他處理慈濟捐疫苗的態度。即使蔡總統已對證嚴法師作出承諾，到了陳時中面前，照樣卡關。這回，連行政院也看不下去，只好直接宣布會幫慈濟專案處理。
陳文茜形容陳時中是「疫情中悲哀的平庸官員」。但平庸的何止他，平庸而冷血才可恨！
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