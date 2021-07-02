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入境台灣全面兩篩 另加碼「家用快篩」

台灣新聞組／台北2日電
入台旅客全面兩篩2日啟動，另再加碼「家用快篩」。圖為身穿防護衣的入境旅客。（記者陳嘉寧／攝影）
入台旅客全面兩篩2日啟動，另再加碼「家用快篩」。圖為身穿防護衣的入境旅客。（記者陳嘉寧／攝影）

因應Delta變種病毒進入台灣，各方建議多時的入境旅客全面核酸檢測（PCR）作業今天啟動。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布強化入境檢測三措施，今起全面入境接受PCR檢測，另增加入境10至12天「家用快篩」採檢一次，加上PCR陰性才能解除隔離，入境後必須檢驗三次，陽性者進行病毒基因定序。

台灣疫情連日降為百例以下，昨天新增本土病例47例、境外移入3例，確診個案中新增13例死亡。居家隔離中驗出陽性21人，目前解隔離率達76.1%。陳時中指出，個案數往少的方向走，目前看起來穩定，但要不要降級，要看整體疫情能否掌握，幾個群聚事件的脈絡也要再一、兩天才能清楚。

指揮中心過去一直不同意入境普篩，如今為何改變作法？陳時中說明，以前入境時，除了被列入專案的對象，入境者大部分都居家檢疫，擔心入境就篩檢，如有偽陰性，會增加家庭內感染，現在入境者都已入住集中檢疫所或防疫旅館，不會有家戶接觸風險，專家昨天上午開會討論，決定入境一律進行PCR檢測。

目前每天入境人數達200到1000多人，陳時中表示，英國等七個「重點高風險國家」旅遊史入境旅客維持現行專案，另增加10至12天以「家用快篩」採檢；其餘入境旅客，入境以PCR採檢一次，檢疫14天中，除12至14天採檢PCR，另增加10至12天以「家用快篩」採檢一次。

因應變異株，是否入境七日後再採檢？陳時中表示，專家認為，目前變異株傳播力增加，潛伏期卻沒有增加，所以決議採上述措施。目前規畫先實施一個月，皆由公費支出。

桃園機場公司昨天已討論作業流程，包括入境旅客動線以及篩檢旅客人流管控等。副指揮官陳宗彥指出，桃園機場兩航廈各有五個採檢站，如果有大量航班進來，不排除增加採檢量。先前建議中央入境普篩的新北市長侯友宜，昨天感謝中央願意接受建議，希望中央、地方大家一起努力。

目前每日病例數減少，民眾關心三級警戒是否解除，陳時中表示，參考世衛組織指標及各國數字，降級與否要看疫情掌握進度，最近憂心幾個大案，像北農、環南市場等，昨天開始全面採檢，屏東群聚事件看起來沒有外擴，若這些案子都相對穩定，其他零星案子對社會威脅沒那麼大，「將來若警戒真的降級，希望每個人都要做好準備」。

行政院發言人羅秉成則表示，目前沒有規畫解封或微解封，若各部會有需求可提出專案申請，由指揮中心決定。羅秉成表示，雖然疫情有獲得些許控制，但變種病毒進入台灣，還是要審慎以待不能放鬆。針對各地方決定放寬夜市營業，仍需遵守相關防疫指引，人流管制務必要做到。

陳時中 疫情 檢測

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