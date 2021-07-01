北市環南市場爆41人PCR確診 緊急休市3天

環南市場緊急休市 攤商火速撤離台北市環南市場經篩檢後有41名攤商PCR陽性，北市府2日緊急宣布休市清消，攤商火速離開市場。（中央社）

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢 ，結果今早出爐，環南市場有41人呈現陽性反應，早上7時半市場緊急封閉3天休市清消。

台北市政府針對萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場，以及環南市場進行大規模快篩，還出動三家醫療院所協助，力拚7月3日前能把逾1萬人都篩檢完。

據了解，環南市場昨天大約篩檢1000人左右，今天結果出爐，有41人呈現陽性反應，12人為環南市場攤商、29人為環南市場相關從業人員。

北市府7時半緊急封閉市場3天清消，攤商半夜準備經營的東西全都泡湯，北市府也決定等消毒完成，再讓攤商分批進入把貨物取走。

蘇貞昌請陳時中 立即前往現場

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果今早出爐，發現有41人呈現陽性反應，行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌今上午9時於政院召開防疫 應變會議，請指揮中心指揮官陳時中落實執行市場專案，並立即前往現場掌握相關狀況。

蘇貞昌並請經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲與醫福會執行長王必勝及相關醫療院所協助，務使包括市場內攤商、外圍攤商等相關接觸人員都盡快完成篩檢，並與地方合作，做好接下來的疫調、匡列和隔離工作。另外針對批發市場的休市，蘇貞昌也請陳吉仲妥善處理全國農產品運銷作業。

行政院指出，上午會議與會人員包括行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、行政院秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、羅秉成、政委黃致達、陳時中、王美花、陳吉仲，以及疾管署長周志浩、王必勝。