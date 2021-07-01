我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

「跑被罰不跑會死」台防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

Novavax發聲明：台灣選擇透過COVAX平台訂購疫苗

編譯季晶晶／綜合報導
Novavax疫苗。（路透）
Novavax疫苗。（路透）

路透報導，Novavax公司周五說，台灣已選擇透過支援較低收入國家的COVAX平台取得該公司疫苗

台灣的訂單包括來自COVAX的476萬劑疫苗，儘管到目前為止，僅從該平台收到略多於60萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

Novavax以電郵發出的聲明表示，該公司已經達成協議要供給疫苗給Covax，「台灣選擇透過COVAX接受NVX-CoV2373（疫苗）」。Novavax沒有提供更多細節。

台衛福部長陳時中本周說，政府已經和Novavax談過，但也沒有提供數量和時程相關細節。

陳時中說，去年底與Novavax斯總公司談，當時對方回覆已參與COVAX平台，產量以供應COVAX為主，並建議透過COVAX平台可較早取得，若雙邊供應會拖到比較晚。

Novavax上個月表示，其疫苗保護力超過 90%，包括在美國一項大型後期臨床試驗中對抗相關變種病毒。該公司在美國和墨西哥近30000名志願者參與的研究使Novavax 有望在今年第三季在美國和其他地區申請緊急授權許可。

疫苗 台灣 美國

上一則

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

下一則

北市環南市場爆41人PCR確診 緊急休市3天

延伸閱讀

陳時中戴「戰貓口罩」 台國家隊特製感謝美贈疫苗

陳時中戴「戰貓口罩」 台國家隊特製感謝美贈疫苗
慈濟獲准採購500萬劑疫苗 台行政院：溝通愉快一切順利

慈濟獲准採購500萬劑疫苗 台行政院：溝通愉快一切順利
台增本土確診47例、13死 陳時中：群聚需要釐清

台增本土確診47例、13死 陳時中：群聚需要釐清
台朝野疾呼入境全面兩篩 指揮中心鬆口將研議

台朝野疾呼入境全面兩篩 指揮中心鬆口將研議

熱門新聞

防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03
屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

2021-06-25 20:49
金融時報記者席佳琳撰文指出，自從5月中旬台灣爆發較大規模新冠肺炎疫情以來，中國的假訊息正在裂解台灣內部的團結。美聯社

金融時報：中國的假訊息攻勢正在裂解台灣的團結

2021-06-29 06:55

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創