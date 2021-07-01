Novavax發聲明：台灣選擇透過COVAX平台訂購疫苗

Novavax疫苗。（路透）

路透報導，Novavax公司周五說，台灣 已選擇透過支援較低收入國家的COVAX平台取得該公司疫苗 。

台灣的訂單包括來自COVAX的476萬劑疫苗，儘管到目前為止，僅從該平台收到略多於60萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

Novavax以電郵發出的聲明表示，該公司已經達成協議要供給疫苗給Covax，「台灣選擇透過COVAX接受NVX-CoV2373（疫苗）」。Novavax沒有提供更多細節。

台衛福部長陳時中本周說，政府已經和Novavax談過，但也沒有提供數量和時程相關細節。

陳時中說，去年底與Novavax斯總公司談，當時對方回覆已參與COVAX平台，產量以供應COVAX為主，並建議透過COVAX平台可較早取得，若雙邊供應會拖到比較晚。

Novavax上個月表示，其疫苗保護力超過 90%，包括在美國 一項大型後期臨床試驗中對抗相關變種病毒。該公司在美國和墨西哥近30000名志願者參與的研究使Novavax 有望在今年第三季在美國和其他地區申請緊急授權許可。