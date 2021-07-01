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2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

蔡英文：7/2起入境全面篩檢2+1次 保自己護台灣

中央社台北1日電
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

面對Delta變種病毒來勢洶洶，總統蔡英文晚間透過臉書表示，台灣疫情逐漸受到控制，在國境管制上更要小心戒備，從7月2日起，入境者一律篩檢2+1次；請所有要入境的朋友，辛苦一下，配合檢疫措施，保護自己，也保護台灣。

蔡英文總統說，面對國際上來勢洶洶的Delta變種病毒，已注意到國人的擔憂，並參考各界建議，強化入境檢疫措施，從7月2日起，入境者一律篩檢2+1次。

總統表示，入境者全部都要做PCR檢測。其中，高風險7國（巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉）入境者，安排在集中檢疫所採檢。其他國家入境者，則在機場採檢。

總統說，為避免居家隔離不慎造成破口，高風險7國入境者將安排入住集中檢疫所；其他國家入境者，則可選擇住防疫旅館，或自費入住集中檢疫所。

總統指出，14天的隔離檢疫期間，在第10天到第12 天時，將以「家用快篩」採檢一次。隔離檢疫期滿前，再做一次PCR檢測。如果發現確診案例，所有確診者的陽性病毒，都會送到實驗室進行基因定序，在最短時間內辨識是否為變種病毒。

總統表示，三級警戒以來，因為全國的付出，國內疫情逐漸受到控制。也因此，在國境管制上更要小心戒備，才能守住現有疫情防線。「我要謝謝大家的關注和提醒，也請所有要入境的朋友，辛苦一下，一起配合檢疫措施，保護自己，也保護台灣」。

台灣 變種病毒 疫情

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