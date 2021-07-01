2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

台灣針對明(2)日起入境旅客將進行機場篩檢 ，其中針對每天入境人數達200至1000多人，會沿用去年建置的五個篩檢站消化採檢速度。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，因每天航班數不同，其中周五入境人數最多、其次是周三，會在前一日預報的入境名單安排做採檢，也會開啟大量採檢機制，包含後續送至防疫 專車及檢疫地點的動線也已完成。

陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化，機場端會按照預報人數，機動調整採檢人員。「早上已經看過場地的動線，原來對於專案國家的動線去走，有症狀旅客也有處置動線可安排，無症狀旅客等動線安排。」至於入境之後到採檢的動線，已及採檢完後就搭防疫專車去防疫旅館的動線已經完成。

明日起強化台灣入境檢疫措施，其中7個重點高風險國家入境，就要到集中檢疫所採PCR篩檢，至於檢疫第10-12天要家用快篩採檢一次，解除隔離時要再驗一次PCR，總計三次檢驗。陳時中也表示，這些採檢次數，預計最少實施一個月先把相關數據弄清楚，目前採檢都是公費。

另外其他非高風險入境者，入境時要在機場做PCR採檢或要採用深喉、唾液篩檢，而在後續檢疫14天期間中的第10-12天，要再用家用快篩一次，隔離期滿再篩檢一次PCR，也是三次檢驗。如果在入境時檢驗為陽性的個案，都會送基因定序。