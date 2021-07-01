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台增本土確診47例、13死 陳時中：群聚需要釐清

記者陳雨鑫／台北1日電
指揮官陳時中。（直播畫面截圖）
指揮官陳時中。（直播畫面截圖）

台灣疫情連日降為百例以下，今日新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入，在居隔中驗出陽性有21人，目前解隔離率有76.1%。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，個案數往少的方向走，相關措施都還在研議中，相關群聚需要釐清的也需要持續注意。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為台北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

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