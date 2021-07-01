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美贈疫苗75萬加碼至250萬 原來是台積電神助攻

台灣新聞組╱台北1日電
圖為台大醫院日前舉辦「台積電捐贈零接觸防疫採檢站捐贈儀式」，台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）體驗操作採檢流程。（記者林伯東／攝影）
圖為台大醫院日前舉辦「台積電捐贈零接觸防疫採檢站捐贈儀式」，台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）體驗操作採檢流程。（記者林伯東／攝影）

美國6月19日宣布捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，有媒體詢問美國白宮發言人莎奇，是否有任何跡象表明，美決定提供台灣疫苗，某種程度是要從台灣取得半導體的交換條件？莎奇表示，「不應有這種揣測」；美國商務部長雷蒙多則說，是台積電執行長要求美方協助取得疫苗。

對此，民進黨表示，過去一段時間以來，民進黨政府不斷向民眾說明，台灣取得國際疫苗確實有受到外界不當的干擾，美國白宮發言人的說法也證實確有干擾存在。

民進黨說，這也同時說明了，為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣，而同時間卻看到中國外交部和國台辦對此發表批評，顯然這個所謂「外界的不當干擾」，確有此事。

「護國神山」台積電事跡再添一樁，雖然目前還未買到BNT疫苗，但已經先出手幫台灣爭取到更多莫德納疫苗。根據路透報導，美國商務部長雷蒙多表示，台積電執行高層在與她談話時，請求美國協助取得新冠疫苗。據了解，美方原本要贈與台灣75萬劑疫苗，後來加碼為250萬劑莫德納疫苗，其中便是有台積電從中助力之處。

台灣兩星期前表示，會放行鴻海與台積電自行洽購疫苗。

台積電對路透發出聲明指出，他們認為「為台灣取得疫苗可替保護社區、確保正常運作盡一份力」。路透報導還說，台灣近期本土確診病例增加，儘管相對而言疫情仍不嚴重，但當局正試著加快腳步取得已經訂購的疫苗。

台灣是台積電的生產重鎮，外界仍可以看出該公司的重要性與影響力，若其受限於疫情，生產出現問題，全球半導體甚至是更大層面的供應鏈將大亂，所以協助台灣與台積電，對於全球有電子業上下游布局的國家來說，也都有好處。

針對媒體報導請求美國協助疫苗一事，台積電表示，這並不是台積電在向政府提出捐贈疫苗後的事，是先前總裁魏哲家與美國商務部長對話時曾提出。目前疫苗採購作業正積極進行，進展順利，謝謝政府及相關單位支持。

疫苗 台灣 台積電

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