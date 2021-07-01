能否如期打到第二劑？陳時中：沒辦法保證

指揮官陳時中。(取自指揮中心記者會直播畫面)

莫德納疫苗 昨下午再到貨41萬劑，效期至明年1月6日。指揮中心指揮官陳時中 表示，這批疫苗還需封緘檢驗，先看美國助台250萬劑疫苗接種速度，再來決定如何開放，原則為盡量往更多對象族群開放。

陳時中指出，現階段接種策略為「先求廣，再求強度」，但無法完全確定接下來疫苗到貨時間，很難保證打第一劑的人能如期打到第二劑。每個國家第一波施打都希望第一劑接種對象愈多愈好，第二劑再將保護力追上來，台灣也不例外，「但我們不會故意讓它不夠」。

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗今天開打，蔡英文總統昨天在民進黨中執會指出，在新一批的莫德納疫苗到貨後，台灣從各管道取得的疫苗累計超過526萬劑；蔡總統指出，行政院和中央流行疫情指揮中心已經開始在規畫7、8月加大、加速施打的進程，「我也特別拜託他們一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。」

另外，指揮中心曾表示，若對第一劑施打的疫苗過敏，第二劑可打不同廠牌。但不少民眾反映，在接種第一劑AZ後出現過敏，醫師建議第二劑打不同品牌疫苗，但醫療院所尚未可以混打公文，而不敢混打。

陳時中說，近日會行文至各醫療院所，告知混打原則，將以醫師證明作為統一標準，提供明確依據。