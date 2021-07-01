台朝野疾呼入境全面兩篩 指揮中心鬆口將研議

Delta變異株來勢洶洶，全身防護衣的入境旅客在桃園機場進行電子簡易申報資料核實。（記者鄭超文／攝影）

為防堵Delta病毒，各國擬定嚴格邊境篩檢 ，朝野政黨、地方政府、均建議入境兩篩，入境後就在機場接受PCR篩檢，對此，陳時中表示，有好意見也不反對，對於邊境管理措施，將由專家會議討論，考量地方政府執行的可能性，再公布結果。指揮中心發言人莊人祥昨回應，正在研議全面執行入境兩次篩檢的必要性，主要考量點為潛伏期問題，入境時篩檢，不一定就能驗出結果。

不少專家認為，台灣現行邊境管制政策仍有疏漏，台大公衛學者表示，亞洲多國除了大幅提高每日檢驗量，還增加入境後的篩檢，以日本為例，入境旅客需持陰性證明，若來自高風險地區，入境後需檢測三次。

Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦均呼籲，任何國家入境者都需篩檢兩次。蔡英文總統昨天主持民進黨中執會時，民進黨立委許智傑也提出入境者皆應兩篩；蔡英文則裁示，請行政部門帶回去給中央流行疫情 指揮中心研議。

許智傑昨在民進黨中執會表示，中央目前只有針對七個高風險國家入境者，入境時做一次PCR篩檢、檢疫期滿前再做一次，應改為入境全面兩篩，才能更加確保安全。據轉述，會中無人反對，也有其他中執委表示贊同。

民眾黨立院黨團昨也舉行記者會指出，疫情第一個破口是桃園諾富特旅館混住事件，第二個破口是境外移入的Delta病毒，證實並非衛福部次長石崇良所稱的「防疫破口在萬華」，而是在「邊境管制」，入境者應全面兩篩，才能真正守住國門。

鄭文燦昨天再向中央政府喊話，應在機場設置PCR檢測站，要求中央流行疫情指揮中心與交通部審慎思考。桃園疫調的四大原則也提升「疫調要嚴格、匡列要擴大、採檢要多次，隔離要確實」，確保沒有漏洞。

民眾黨團幹事長蔡壁如說，即使入境普篩高峰期單日可能達2000人，但醫療人員及後勤行政僅需100人就可完成普篩流程，且許多實驗室也加入配合PCR檢驗，不管醫護人力還是後勤檢驗能量都不是問題，「台灣絕對沒有不做全面入境普篩的理由」。

針對高風險七國入住集中檢疫所新制，副指揮官陳宗彥表示，自七國入境不多，6月27日僅11人，實施迄今也才32人。

陳時中表示，目前全台集中檢疫所、防疫旅館的房數共有2萬多間，全部入住一定夠。