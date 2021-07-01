本土新增55例若持續趨緩 7．12後考慮鬆綁餐飲

三級警戒一個多月，重創餐飲業者，指揮官陳時中表示，如疫情持續下降，7月12日後考慮鬆綁餐飲、夜市等管制措施，可能開放內用。（記者林俊良／攝影）

台灣 新冠肺炎疫情 趨緩，昨天新增55例本土個案、5例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情發展趨勢往下，正擬定降級指引，7月12日後考慮鬆綁餐飲、夜市等管制措施，「若經過管理，開放內用不是完全不可能」。

陳時中強調，包括餐飲、夜市等管制措施，像是平時、戰時要如何規畫，都會一波波推出來，正與經濟部、相關團體討論指引可行性；如疫情持續下降，獲得控制，並建立標章、核可、監督和後續檢查管理機制等，一切都到位，就會考慮有限度開放的可能性。

台北市長柯文哲表示，本來夜市就在中央管制的11種場所，夜市之前是自主停業，北市府開放也非漫無標準，而是要求先四分之一攤、一定人流管制，甚至下一步考慮讓夜市攤商優先打疫苗，希望在不影響三級警戒管制效果下，攸關民生經濟最有影響的先開放。

新北市長侯友宜表示，對於7月12日是否解封還是一貫態度，除了低度活動，更要擴大匡列、採檢，提升疫調精準度，新北近期快速疫調感染源頭，不明感染源降到兩例，「不怕確診數多，只怕大家不來篩檢。」南部許多夜市忍不住，已開始「微解封」。