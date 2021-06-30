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台屏東Delta病毒傳3代 專家估75人感染

記者黃義書／屏東報導
台灣屏東縣枋寮醫院連續三天停止門診和急診。記者黃義書／攝影
台灣屏東縣枋寮醫院連續三天停止門診和急診。記者黃義書／攝影

台屏東Delta病毒群聚累積15人，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，Delta病毒傳染力高，該社區群聚已經擴至第三代，如以1人傳7人估計，感染規模應達75人，推測社區中仍有隱性感染者，但也可能台灣三級警戒措施實施嚴格，有效阻斷社區感染的擴散。

陳秀熙表示，從秘魯回國的祖孫為該群聚的第一代感染，被傳染的鄰居及其家戶則為第二代感染，計程車司機及其家戶和朋友為第三代感染，預估可能感染人數應有75人，但30日僅15人，原因可能與屏東縣政府很快隔離社區、大規模篩檢，有效阻斷隱形傳播。

何時可降級解封？陳秀熙說，若能妥善控制群聚，做好邊境管制，避免南非或巴西變異株進入社區，配合疫苗接種，如果單日接種人次從目前每天4萬多拉高至20萬，就能減少7成6感染個案，若7月每天15萬人次接種，可望降至2.5級，屆時每天新增感染人數都能壓在30人以下，「打越快，解封機會越高。」

陳秀熙指出，台灣確診者康復率達到7成5，有效再生數連續3周小於1，本周解封指數來到零點4，已達到解封條件，如果疫苗接種速度加快，做好篩檢和監測，不讓小型群聚事件變成大規模流行，就更有利於解封。

台灣 疫苗 篩檢

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