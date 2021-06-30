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Delta病毒催化打氣爆棚 台中市停止殘劑預約

記者趙容萱／台中報導
台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

台中市30日針對75歲以上長者在快打站接種AZ疫苗「打氣爆棚」，很多長者打不到疫苗，施打殘劑狀況，超過300萬人次瀏覽與點擊預約網站，共19,935人預約成功，最後施打人數為21人，機率約為千分之一，在30日上午實際執行後，市府內部進行檢討，依據現實狀況，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，又造成預約民眾無法接種而失望，決定停止殘劑預約，調整成兩策略，第一，若有殘劑產生，直接由快打站間互相調度，不浪費疫苗；第二，若還有剩下殘劑，則直接由快打站指揮官針對1至6類造冊人員，致電施打，並且公布名單，秉持三公原則公平、公開、公布。

30日上午，台中市府開設40處快打站，最後僅6站有殘劑，都是零星劑量，對此台中市新聞局長黃國瑋表示，依據現實狀況，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，消耗防疫能量，考量接下來莫德納疫苗，民眾接種意願可能踴躍，殘劑數量更少，因此停止網站預約制度，調整成兩個方向施行快打站疫苗施打：第一，快打站若有零星殘劑產生，可由民政系統的快打站互相調度，「哪一個快打站已經打完，產生殘劑者，可調度至尚在施打的快打站，進行疫苗補充，互相支援，提升疫苗覆蓋率」，第二，若仍有殘劑尚存，授權快打站指揮官針對1至6類造冊人員，可進行致電施打。

針對殘劑問題，市府團隊再進行檢討，由於市長盧秀燕秉持三公原則，特別建立殘劑預約制度，但因為殘劑數量實在太少，加上近日Delta變種病毒入侵台灣，讓整體施打率提升，殘劑剩餘量開放市民預約不符合效益，因此提出兩策略進行改善，後續也將依中央開放對象依據施打，也盼中央加速配發更多疫苗，讓社會提升保護力，造成不便，市府致歉。

台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區惠文國小快打站30日針對75歲以上長者接種AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

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