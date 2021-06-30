台灣7/12後考慮鬆綁餐飲、夜市等管制措施

解封露曙光 提防Delta病毒逆襲 製表／醫藥組

新冠肺炎疫情 趨緩，30日新增55例本土個案、5例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情發展趨勢往下，正擬定降級指引，如疫情持續下降、開放對象能確實防疫，7月12日後考慮鬆綁餐飲、夜市等管制措施，「若經過管理，開放內用不是完全不可能」。

與經部、團體討論可行性

陳時中強調，包括餐飲、夜市等管制措施，像是平時、戰時要如何規畫，都會一波波推出來，正與經濟部、相關團體討論指引可行性；如疫情持續下降，獲得控制，並建立標章、核可、監督和後續檢查管理機制等，一切都到位，就會考慮有限度開放的可能性。

台北市長柯文哲表示，本來夜市就在中央管制的11種場所，夜市之前是自主停業，北市府開放也非漫無標準，而是要求先1/4攤、一定人流管制，甚至下一步考慮讓夜市攤商優先打疫苗 ，希望在不影響三級警戒管制效果下，攸關民生經濟最有影響的先開放。

新北市長侯友宜表示，對於7月12日是否解封還是一貫態度，除了低度活動，更要擴大匡列、採檢，提升疫調精準度，新北近期快速疫調感染源頭，不明感染源降到2例，「不怕確診數多，只怕大家不來篩檢。」南部許多夜市忍不住，已開始「微解封」。

Delta群聚案再添1例

屏東Delta病毒群聚案30日再添1例，累積15人確診，12例基因定序證實感染Delta變異株，陳時中表示，從社區不斷擴大篩檢、醫院持續匡列篩檢等兩大方向著手，積極篩檢，如果結果都是陰性，就能降低對社區威脅。

41萬劑莫德納抵台

台灣採購莫德納疫苗中，又有41萬劑於30日下午抵台，效期至明年1月6日。陳時中說，先看美國助台250萬劑疫苗接種速度，再決定如何開放；盡量往更多對象族群開放。

美國贈台250萬劑莫德納疫苗1日開打，範圍擴及第1至8類優先接種對象，達570萬人，各縣市預約情況踴躍，不過，第7類專案列冊施打對象可能必須再等幾天才打得到。指揮中心發言人莊人祥表示，第7類專案對象並未包括在第一階段分配的疫苗劑量（106萬劑疫苗）中，主管機關仍在核對名單。

30日新增55例本土病例，介於未滿5歲至80多歲，新增5例死亡個案，在6、70歲間。近期確診個案解除隔離比率持續升高，已達75.6%。