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新聞評論／蔡蘇擋箭牌 陳時中還能撐多久？

言論部二
蔡英文之所以不願撤換陳時中，主要就是需要他來當這面「民怨擋箭牌」。(本報資料照片)
蔡英文之所以不願撤換陳時中，主要就是需要他來當這面「民怨擋箭牌」。(本報資料照片)

根據彭博資訊的最新「全球防疫韌性排名」，台灣在五十三個評比國家中，從原本的第五跌到殿後的四十四名，且四項指標都呈現「惡化」的走勢。延燒兩個月的本土疫情大爆發，陳時中除表現乏善可陳，既無法有效解決問題，更暴露政府疫苗採購及研發決策一敗塗地，讓人民陷於無疫苗及染病的恐慌。蔡總統和蘇揆遲不撤換陳時中，又無法補強指揮中心的決策功能；陳時中被他們當成「民怨擋箭牌」，還能支撐多久？

二月間，陳時中還誇口「世界怎麼跟得上台灣」；一轉眼，牛皮吹破，台灣就吊車尾了。這件「國王的新衣」，再遲鈍的百姓也看得出來全是假的：多少確診者病死家中送醫無門、患者需要的藥物和救命儀器迄今短缺、民眾亟需的疫苗被政府延宕擋在門外、國境邊防依舊惜篩如金徒具形式、解封步調龜速到害整個社會缺氧。台灣的防疫韌性墊底，其實並不令人意外，最近COVAX分送疫苗，台灣的名字與第三世界國家掛在一起；論疫苗施打率，我們只有第三世界國家的水準；至於染疫死亡率，我們則是全球的兩倍。

把台灣帶到第三世界的境地，是蔡政府執政的目的嗎？政府寧可撒數千億銀子去紓困救濟，卻不肯積極去購買疫苗，反要靠其他國家施捨救急；這種態度，是國家建立自尊和自主的正常方式嗎？彭博評比各國「防疫韌性」的四項指標－「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」、「已接種疫苗旅客自由度」，除著眼各國既有的承受能量，還包括未來走向開放的準備。問題是，這些指標中，哪一項是陳時中或蔡政府放在心上且認真準備的事？

沒有！比起展示官威及炫耀外國援助，蔡政府對於上述指標顯然不太在意。台灣疫苗接種率僅七％，但對於各個民間團體有意捐贈疫苗，蔡政府卻不斷阻撓拖延。台灣三級警戒一延再延，許多民眾及商家都已不支，紛紛關門，政府卻提不出有效辦法。台灣的航班載客力為負九成一五，全球最低，近乎鎖國；最近甚至連金門、澎湖的人民要返台工作都得在機場苦等數日，政府對此不聞不問。至於已接種旅客來台，則仍須接受漫長的隔離檢疫，說穿了，台灣對於疫苗護照毫無準備。

綜觀蔡政府的防疫戰略，其次序是：政治第一，其次國安，人命第三，經濟第四；至於科學，則根本排不上位置。在這樣的邏輯下，防疫以凸顯蔡政府的「英明」及民進黨的「利益」為優先，若無法達成這點，至少要藉機打擊在野黨及其執政的地方政府。與此同時，政府不斷利用美日的疫苗援助繼續打「反中牌」，但對於人命的流逝，以及各階層民眾因封城受苦的聲音，則裝聾作啞不予回應。

蔡英文和蘇貞昌不會不知道這股民怨來勢洶洶，他們之所以不願撤換陳時中，主要就是需要他來當這面「民怨擋箭牌」；否則，民眾的怒火可能就直接燒向他們了。問題是，當全民都看出陳時中主導防疫的缺失，當地方政府對陳時中的調度指揮都充滿質疑，甚至公開提出反對意見，情況只會日漸惡化；陳時中究竟還能為蔡政府抵擋多久的民怨？

說穿了，陳時中的不適任不是他個人的問題，其更深的源頭，是蔡政府把過重的責任堆在一個人的身上，卻又賦與他太多權威做了超乎其能力的決策。因此，這筆帳若要認真算起來，最後勢必要回到總統和閣揆身上。陳時中只是他們的代罪羔羊，不是嗎？

疫苗 陳時中 台灣

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