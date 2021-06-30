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新聞眼／保守篩檢如何嚴格把關？

記者 許政榆
指揮中心堅持不做兩次入境篩檢，原因到底是什麼？(本報資料照片)
指揮中心堅持不做兩次入境篩檢，原因到底是什麼？(本報資料照片)

全台陷入社區感染後，每日案例暴增，死亡數攀升，全台實施三級警戒至今，許多人已經快兩個月足不出戶。好不容易等到確診數、死亡數下降，沒想到自秘魯返台祖孫確診Delta變異株，還傳染給隔壁親戚，燒出本土Delta首例群聚。

來勢洶洶的Delta變異株已經長驅直入，中央疫情指揮中心面對Delta入侵屏東地區的新戰局，除了全力善後，更應該防患未然，但如今僅要求七個高危險國家入境旅客集中檢疫與二次採檢，對於「入境普篩」依然敬謝不敏，甚至說「意義不大」，無視包括民進黨執政的許多縣市首長喊話。

目前桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁皆表達希望「入境普篩」，尤其鄭文燦守在國門第一線，他也認為不應只有巴西、印度、以色列、英國、孟加拉、印尼、秘魯等七國，其他入境旅客也應該篩檢，但指揮中心認為入境台灣旅客皆要求提供入境前三天的核酸檢測，並不需要入境普篩。

指揮中心表明並不是怕檢驗量能不足，那讓人不禁疑惑，堅持不入境篩檢，原因到底是什麼？在便利商店已經可以買到居家快篩試劑的今日，指揮中心的篩檢策略，實在太過保守。如同專家所說，區分高風險國家意義不大，這一年多的教訓告訴我們，病毒無國界，無論全球那個國家入境，都應採取高規模採檢。

三級警戒悶壞全台，民生產業重創，面對Delta高傳染力，指揮中心看不見病毒車尾燈，只能哪裡確診、哪裡補疫調，若能在機場第一關就加嚴把關，何須在後頭吃力緊追？指揮中心屢次呼籲民眾別忘記勤洗手、戴口罩、保持社交距離，但台灣疫苗短缺、防護力不足，指揮中心更該記取慘痛教訓，全力防堵疫情。

篩檢 台灣 疫情

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