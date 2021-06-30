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3都喊入境兩篩 陳時中只說可考慮

台灣新聞組／台北30日電 
面對Delta變異株，新北市長侯友宜昨天再度強調，中央要嚴守國門，一定要落實兩次PCR檢測。圖為桃園機場入境旅客進行檢疫申報。(記者季相儒／攝影)
面對Delta變異株，新北市長侯友宜昨天再度強調，中央要嚴守國門，一定要落實兩次PCR檢測。圖為桃園機場入境旅客進行檢疫申報。(記者季相儒／攝影)

Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦均呼籲，任何國家入境者都需篩檢兩次。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，「任何好意見都可考慮，但還是要考量風險和成本效益。」

專家建議，只要從國外入境，都應採取高規模防疫措施。中華民國防疫學會理事長王任賢更表示，不論風險高低，應該一入境就篩檢，而且不但要兩篩，還應該「天天篩」，一旦發現陽性，就趕快送往醫療設備的隔離院所，否則無症狀者的病毒還是會「穿牆破壁」傳給旅館工作人員，造成傳播。

侯友宜昨天再度強調，他從一年多前一直說要入境普篩，說了好幾次，中央都沒有採納，才會造成諾富特事件，如今Delta變異株已進到台灣，中央要嚴守國門，一定要落實兩次ＰＣＲ檢測，請中央不要馬虎，絕對要做到，盼中央能聽進去。他表示，把病毒阻絕於境外是不二法門，對入境者一定要落實兩次ＰＣＲ檢測，一次在入境、一次在解除隔離前。

指揮中心副指揮官陳宗彥昨天重申，入境旅客在潛伏期剛做完入境的篩檢，其實意義並不大。陳時中則表示，目前國內檢驗量能一天可達12萬人次，量能不會不足，但採檢牽涉到移動風險和管理問題，因此採取「少量入境採檢、有症狀才採」策略，一方面採出比率較高，發病者均會被找出來，再者降低移動風險。

陳時中舉例，自七個高風險國家入境者，需住集中檢疫所，在護理人員採檢下，可顧及安全，至於非高風險國家入境，入住防疫旅館，因地點分散，調度護理人員較為困難；若要求民眾出門採檢，則多了移動風險。

陳時中強調，每個策略都有其優劣，但需考量風險和成本效益，不反對好的意見，但從執行面上來看，入境兩篩仍有其風險。

行政院長蘇貞昌昨視察屏東縣枋山、枋寮鄉時表示，普篩常有偽陰、偽陽性，現在所有入境旅客到集中檢疫所或防疫旅館隔離14+7天，ＰＣＲ後自主管理七天，再ＰＣＲ一次，是最嚴謹措施。

長庚副院長邱政洵表示，畫分高風險國家，並無意義，以新加坡為例，雖然病例數不多，但九成以上確診者感染Delta病毒株，但並未畫進七個高風險國家中。他建議只要從國外入境，都應採取高規模防疫措施，最重要的是期滿前的採檢。

中國附醫副院長黃高彬則認為，目前要求入境者需提出ＰＣＲ陰性證明，加上期滿前採檢，不見得需要入境篩一次、期滿再篩一次。

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