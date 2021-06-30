疫情紓困只管加碼補洞 難平民怨

勞動部29日又宣布新的紓困計畫，擠牙膏式的紓困，凸顯缺乏整體通盤規畫。(記者胡經周／攝影)

勞動部昨宣布加碼三項紓困 措施，然而今年疫情嚴峻更甚去年，勞動部雖火速開辦自營業者及無一定雇主的生活補貼、勞工 紓困貸款 救急，但漏洞百出，挨罵後才補破網。還有打工族原本也是「紓困孤兒」，直至近日才納入生活補貼對象。但受衝擊的全時勞工呢？勞動部昨又再宣布正研議納入。擠牙膏式的紓困，凸顯缺乏整體通盤規畫。

勞動部加碼的紓困措施包括7月起，針對通報減班休息（無薪假）勞工，提高「充電再出發訓練計畫」參訓津貼至2萬3040元(台幣，下同)；「安心就業計畫」薪資差額補貼調整為三級定額，就業保險投保薪資2萬4000元以上的在職勞工，勞動部也正研擬可領1萬元生活補貼。

不過，勞動部從最早宣布今年續辦自營業者生活補貼、勞工紓困貸款起，就一路被動跟著勞工的哀號聲補破洞。

先是挨批自營業者申請資格採認2019年個人各類所得總額，但受疫情衝擊明明是2020年和今年，隨後才宣布放寬採認2020年所得；10萬元的勞工紓困貸款，原先僅開放50萬個名額，短短4天衝破百萬人申請，緊急暫停受理，後續才再加碼宣稱只要審核過關，都核撥貸款。

勞動部連兩年鎖定自營業者紓困，卻漏了人數更多的受雇勞工，尤其是收入相對低、替代性高，以餐飲、服務業為大宗的打工族，當雇主不願通報減班休息，最容易成為無薪假黑數，落入紓困三不管地帶。勞團從去年罵到今年，勞動部日前才動用就安基金，推出部分工時勞工生活補貼。

從6月3日公布紓困4.0方案至今，勞動部一路「放寬」、「擴大」、「加碼」，看似不斷推陳出新，實則拚命補洞。勞動部應記取不斷補洞的教訓，提出更具前瞻視野的紓困規畫，否則，若持續短視，恐怕民怨也難補救。