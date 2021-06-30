我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

疫情紓困只管加碼補洞 難平民怨

台灣新聞組／台北30日電
勞動部29日又宣布新的紓困計畫，擠牙膏式的紓困，凸顯缺乏整體通盤規畫。(記者胡經周／攝影)
勞動部29日又宣布新的紓困計畫，擠牙膏式的紓困，凸顯缺乏整體通盤規畫。(記者胡經周／攝影)

勞動部昨宣布加碼三項紓困措施，然而今年疫情嚴峻更甚去年，勞動部雖火速開辦自營業者及無一定雇主的生活補貼、勞工紓困貸款救急，但漏洞百出，挨罵後才補破網。還有打工族原本也是「紓困孤兒」，直至近日才納入生活補貼對象。但受衝擊的全時勞工呢？勞動部昨又再宣布正研議納入。擠牙膏式的紓困，凸顯缺乏整體通盤規畫。

勞動部加碼的紓困措施包括7月起，針對通報減班休息（無薪假）勞工，提高「充電再出發訓練計畫」參訓津貼至2萬3040元(台幣，下同)；「安心就業計畫」薪資差額補貼調整為三級定額，就業保險投保薪資2萬4000元以上的在職勞工，勞動部也正研擬可領1萬元生活補貼。

不過，勞動部從最早宣布今年續辦自營業者生活補貼、勞工紓困貸款起，就一路被動跟著勞工的哀號聲補破洞。

先是挨批自營業者申請資格採認2019年個人各類所得總額，但受疫情衝擊明明是2020年和今年，隨後才宣布放寬採認2020年所得；10萬元的勞工紓困貸款，原先僅開放50萬個名額，短短4天衝破百萬人申請，緊急暫停受理，後續才再加碼宣稱只要審核過關，都核撥貸款。

勞動部連兩年鎖定自營業者紓困，卻漏了人數更多的受雇勞工，尤其是收入相對低、替代性高，以餐飲、服務業為大宗的打工族，當雇主不願通報減班休息，最容易成為無薪假黑數，落入紓困三不管地帶。勞團從去年罵到今年，勞動部日前才動用就安基金，推出部分工時勞工生活補貼。

從6月3日公布紓困4.0方案至今，勞動部一路「放寬」、「擴大」、「加碼」，看似不斷推陳出新，實則拚命補洞。勞動部應記取不斷補洞的教訓，提出更具前瞻視野的紓困規畫，否則，若持續短視，恐怕民怨也難補救。

紓困 勞工 貸款

上一則

新聞眼／保守篩檢如何嚴格把關？

下一則

遭柔道教練重摔 7歲童搶救70天不治

延伸閱讀

疫情衝擊 台無薪假逾萬人 住宿餐飲倍增

疫情衝擊 台無薪假逾萬人 住宿餐飲倍增
江啟臣感謝美國致贈疫苗：國際社會聽到我們的民怨了

江啟臣感謝美國致贈疫苗：國際社會聽到我們的民怨了
多地強制服務業等接種疫苗 俄勞工部：拒打恐休無薪假

多地強制服務業等接種疫苗 俄勞工部：拒打恐休無薪假
周增1318人 無薪假飆破6000人 連2周增幅逾2成

周增1318人 無薪假飆破6000人 連2周增幅逾2成

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留