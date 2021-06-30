我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

雙北夜市微解封 限外帶、不能逛

台灣新聞組╱綜合30日電
台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要來做安排。(記者蘇健忠／攝影)
台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要來做安排。(記者蘇健忠／攝影)

全台三級警戒延長，小吃業者苦不堪言，台北市長柯文哲表示，「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」台北市昨已有部分夜市微解封，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，地方政府要依照指揮中心統一的規範為基礎，經濟部表示，解封夜市仍須維持不准內用、只限外帶規定，並表示會對於相關場所會做檢討盤點。

柯文哲前天宣布，除南萬華地區夜市採申請制，其他夜市可有條件復業，寧夏夜市昨天率先「微解封」；衛生局及市場處昨天會勘疫情熱區旁的龍山寺地下街，預計今天上午復業。柯文哲說，夜市已停業近45天，對小老百姓來說已達極限，市府會持續監看疫情變化。

對北市夜市陸續開放營業，陳時中表示不反對「微解封」，地方政府可依據需要適當安排，只是禁止內用、可以外帶。新北部分夜市攤商恢復，市長侯友宜要求只能外帶，未落實防疫將開罰。雖然業者請願，桃園強調防疫為先，夜市停業到7月12日。

新北三大夜市除樂華夜市外，板橋湳雅夜市自上月28日以來一直正常營業，但生意只剩二、三成；樹林興仁夜市則配合三級警戒延長，暫停營業到7月12日。花蓮東大門夜市也有業者想復業，花蓮縣長徐榛蔚仍暫不開放營業。

經濟部強調，5月15日起因應疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布防疫措施加嚴加密，即日起全台停營業的 11大場所，包括：轄內視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等，當時原就未包含夜市。

經濟部進一步指出，中部辦公室已經在6月20日對傳統市場及夜市因應三級管制期間可能延長，已先研擬並告知各地方政府的市場管理單位，即使相關夜市、市場陸續恢復營業，仍要維持所有夜市及傳統市場只能外帶、禁止現場飲食，三條件，不能有「逛夜市」概念，以落實管制，因此需討論配套措施。

經濟部表示，本周五將召集地方政府討論「夜市、傳統市場人流管理指引」，預計要求市場管委會依面積、社交距離訂出人流上限、入口體溫量測、行走動線指標、排隊方式等管控措施。

疫情 防疫 柯文哲

上一則

台擬代工莫德納苗 專家：天方夜譚

下一則

買疫苗得「再等等」 慈濟：救人的事不能等

延伸閱讀

親綠民調 最適合的總統人選 侯友宜首度超越賴清德

親綠民調 最適合的總統人選 侯友宜首度超越賴清德
柯逆時中 夜市微解封 1/4攤位可復業

柯逆時中 夜市微解封 1/4攤位可復業
防疫成箭靶 柯文哲批綠「認知作戰」：我看太多了

防疫成箭靶 柯文哲批綠「認知作戰」：我看太多了
評論／北農之亂 甩鍋大戰 柯文哲不能靠嘴防疫

評論／北農之亂 甩鍋大戰 柯文哲不能靠嘴防疫

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留