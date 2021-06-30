雙北夜市微解封 限外帶、不能逛

台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要來做安排。(記者蘇健忠／攝影)

全台三級警戒延長，小吃業者苦不堪言，台北市長柯文哲 表示，「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」台北市昨已有部分夜市微解封，疫情 指揮中心副指揮官陳宗彥表示，地方政府要依照指揮中心統一的規範為基礎，經濟部表示，解封夜市仍須維持不准內用、只限外帶規定，並表示會對於相關場所會做檢討盤點。

柯文哲前天宣布，除南萬華地區夜市採申請制，其他夜市可有條件復業，寧夏夜市昨天率先「微解封」；衛生局及市場處昨天會勘疫情熱區旁的龍山寺地下街，預計今天上午復業。柯文哲說，夜市已停業近45天，對小老百姓來說已達極限，市府會持續監看疫情變化。

對北市夜市陸續開放營業，陳時中表示不反對「微解封」，地方政府可依據需要適當安排，只是禁止內用、可以外帶。新北部分夜市攤商恢復，市長侯友宜要求只能外帶，未落實防疫 將開罰。雖然業者請願，桃園強調防疫為先，夜市停業到7月12日。

新北三大夜市除樂華夜市外，板橋湳雅夜市自上月28日以來一直正常營業，但生意只剩二、三成；樹林興仁夜市則配合三級警戒延長，暫停營業到7月12日。花蓮東大門夜市也有業者想復業，花蓮縣長徐榛蔚仍暫不開放營業。

經濟部強調，5月15日起因應疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布防疫措施加嚴加密，即日起全台停營業的 11大場所，包括：轄內視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業等，當時原就未包含夜市。

經濟部進一步指出，中部辦公室已經在6月20日對傳統市場及夜市因應三級管制期間可能延長，已先研擬並告知各地方政府的市場管理單位，即使相關夜市、市場陸續恢復營業，仍要維持所有夜市及傳統市場只能外帶、禁止現場飲食，三條件，不能有「逛夜市」概念，以落實管制，因此需討論配套措施。

經濟部表示，本周五將召集地方政府討論「夜市、傳統市場人流管理指引」，預計要求市場管委會依面積、社交距離訂出人流上限、入口體溫量測、行走動線指標、排隊方式等管控措施。