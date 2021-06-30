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台擬代工莫德納苗 專家：天方夜譚

台灣新聞組╱台北30日電
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。(記者侯永全／攝影)
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。(記者侯永全／攝影)

指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，而國衛院籌備「疫苗二廠」，盼與莫德納簽約量產授權。看似有譜，但前疾管局長蘇益仁說，「這是天方夜譚」，去年政府成立口罩國家隊，表現傑出，但口罩技術門檻極低，mRNA技術困難，依照台灣現有技術、量能，宛如空中畫大餅，感覺只是喊爽的。

蘇益仁表示，每一家疫苗廠都有固定疫苗產線，要這些上市櫃公司放棄自己原先的產線全改為mRNA疫苗，「除非全收為國有，才有可能」。

蘇益仁點出兩大問題，台灣從未研發過mRNA疫苗，前端生產技術等於空白，此外，疫苗能量也不足，有報導宣稱國家隊想要「6至9個月生產3至5億劑莫德納疫苗」，這個牛未免吹得太大，內行人一聽，就知道這根本不可能。  

蘇益仁說，mRNA疫苗為全新技術，少量細胞培養或許還沒問題，但光從5毫升想培養至50毫升就相當困難，如想大量製作，製作50毫升、100毫升、200毫升，乃至500公升、2000公升等原料，每個級距的挑戰相當大，「量愈多，難度就更高」。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，如何將mRNA包裹成脂質膜送進人體中，這是目前技術上最大的挑戰，是莫德納最厲害的技術，也是台灣必須學習、取經的部分。此外，台灣也需發展相關佐劑等系統，一旦爆發疫情，才能自己製造生產。蘇益仁認為，除非莫德納原廠派員進駐國衛院，傾全力技術支援，否則台灣廠商頂多做到充填這一塊。

產能是另一大難題，蘇益仁表示，早在去年4月，參與創建COVAX平台的「流行病預防創新聯盟」（CEPI）派人來台，了解台灣生技廠商代工疫苗量能，當時評估一個月頂多僅能生產1000萬劑新冠疫苗。台灣疫苗產能有限，這解釋了去年8月指揮中心與AZ疫苗洽商代工破局的原因。

蘇益仁表示，國光、聯亞、高端等台灣三大疫苗廠均積極研發自家新冠疫苗，能挪出的生產線非常有限，至於另一家廠商台康，產能也不大。指揮中心想集國內眾廠之力，在6至9個月內，生產3至5億劑mRNA疫苗，這絕對不可能。

對於爭取代工莫德納等mRNA疫苗一事，指揮中心指揮官陳時中說，「代工碰壁這個形容不是那麼好」，談判有成有敗，無法保證每一次都能成功。目前先評估量產能力和技術平台，持續談判，不會放棄任何機會。

指揮中心研發組長、國衛院長梁賡義則說，成否成功代工，最重要因素還是在台灣是否有量產能力，食藥署跟經濟部工業局聯手，了解台灣的產能，目前台灣廠商本身有意願，且部長也很重視，將全力配合達到支援能量。「授權量產機會不見得高，但我們會努力。」

代工莫德納2大難題 製表／醫藥組、國際組【作者：邱菀苓，日期：2021-06-3...
代工莫德納2大難題 製表／醫藥組、國際組【作者：邱菀苓，日期：2021-06-30，數位典藏序號：20210629235254793】

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