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台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆、李樹人／台北報導
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，而國衛院籌備「疫苗2廠」，盼與莫德納簽約量產授權。看似有譜，但前疾管局長蘇益仁說，「這是天方夜譚」，去年政府成立口罩國家隊，表現傑出，但口罩技術門檻極低，mRNA技術困難，依照台灣現有技術、量能，宛如空中畫大餅，感覺只是喊爽的。

蘇益仁表示，每一家疫苗廠都有固定疫苗產線，要這些上市櫃公司放棄自己原先的產線全改為mRNA疫苗，「除非全收為國有，才有可能」。

蘇益仁點出兩大問題，台灣從未研發過mRNA疫苗，前端生產技術等於空白，此外，疫苗能量也不足，有報導宣稱國家隊想要「6至9個月生產3至5億劑莫德納疫苗」，這個牛未免吹得太大，內行人一聽，就知道這根本不可能。  

蘇益仁說，mRNA疫苗為全新技術，少量細胞培養或許還沒問題，但光從5毫升想培養至50毫升就相當困難，如想大量製作，製作50毫升、100毫升、200毫升，乃至500公升、2千公升等原料，每個級距的挑戰相當大，「量愈多，難度就更高」。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，如何將mRNA包裹成脂質膜送進人體中，這是目前技術上最大的挑戰，是莫德納最厲害的技術，也是台灣必須學習、取經的部分。此外，台灣也需發展相關佐劑等系統，一旦爆發疫情，才能自己製造生產。蘇益仁認為，除非莫德納原廠派員進駐國衛院，傾全力技術支援，否則台灣廠商頂多做到充填這一塊。

產能是另一大難題，蘇益仁表示，早在去年4月，參與創建COVAX平台的「流行病預防創新聯盟」（CEPI）派人來台，瞭解台灣生技廠商代工疫苗量能，當時評估1個月頂多僅能生產1千萬劑新冠疫苗。台灣國內疫苗產能有限，這解釋了去年8月指揮中心與AZ疫苗洽商代工破局的原因。

蘇益仁表示，國光、聯亞、高端等國內3大疫苗廠均積極研發自家新冠疫苗，能挪出的生產線非常有限，至於另一家廠商台康，產能也不大。指揮中心想集國內眾廠之力，在6至9個月內，生產3至5億劑mRNA疫苗，這絕對不可能。

「生產mRNA疫苗絕非簡單之事。」蘇益仁說，莫德納公司去年年底也才生產幾千萬劑，在克服許多問題後，今年才逐漸擴大產能。此外，南韓之所以順利取得mRNA疫苗，除了政治因素外，「三星生物」廠房規模夠大，才是主要因素，但就算如此，南韓也只談妥後段無菌充填、標籤與包裝合作，能否技術轉移，還是未知數。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如強調，mRNA疫苗可快速大量倍製，台灣一定要發展自己的mRNA疫苗，才能因應未來的大流行疫情。

代工莫德納2大難題 製表／醫藥組、國際組
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