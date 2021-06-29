我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

俄勒岡州波特蘭氣溫116度 戶外活動一律暫停

台雙北夜市 先微解封 屏東枋山傳播鏈累計14人染Delta

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆、謝承恩、鍾維軒、潘欣中／連線報導
台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要，來做安排。記者蘇健忠／攝影
台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要，來做安排。記者蘇健忠／攝影

台灣新冠肺炎本土確診個案29日新增54例、8例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，病例數往下走，解隔離比率75.1%，疫情處在相對低點，但也不排除採檢量較低。7月12日是否順利解除三級警戒？他鬆口說，目前相關指引正在準備，有定案再公布。

龍山寺地下街30日復業 桃園暫緩

台北市長柯文哲28日宣布，除南萬華地區夜市採申請制，其他夜市可有條件復業，寧夏夜市29日率先「微解封」；衛生局及市場處29日會勘疫情熱區旁的龍山寺地下街，要求加強防疫作為後，預計30日上午11時復業。柯文哲說，夜市已停業近45天，對小老百姓來說已達極限，市府會持續監看疫情變化。

對北市夜市陸續開放營業，陳時中表示不反對「微解封」，地方政府可依據需要適當安排，只是禁止內用、可以外帶。新北部分夜市攤商恢復，市長侯友宜要求只能外帶，未落實防疫將開罰。雖然業者請願，桃園強調防疫為先，夜市停業到7月12日。

果農夫妻 疑在枋寮醫院染Delta

屏東枋山傳播鏈又新增兩人感染Delta變異株，分別是枋寮73歲果農及其72歲妻子，累計14人感染Delta病毒；陳時中表示，尚無證據顯示果農曾接觸到其他確診者，仍找不到感染源，但初步研判在醫院感染。根據屏東縣府疫調，果農夫婦和枋山秘魯祖孫等確診者，曾兩度在枋寮醫院「同一空間」，有重疊足跡關聯，枋寮醫院已暫停急門診3天，但醫院人員心情超複雜，已有人請特休假，避開30日復業。

莫德納疫苗量產 台盼取得授權

指揮中心29日也首度證實，希望能與莫德納簽約，取得mRNA疫苗量產授權，國衛院長梁賡義說，「授權量產機會不見得高，但我們會努力。」陳時中說，需先評估量產能力和技術平台再持續談判，任何機會都不會放棄。

29日日新增54例本土病例，19男、35女，發病日介於6月16日至28日；新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化2例，基隆及屏東各1例；其中31例已知感染源，5例關聯不明，18例調查中。

新增8死 確診解隔離比率升高

新增8例死亡為5男3女，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至27日。

近期確診個案解隔離比率逐漸升高，5月11日至6月27日累計1萬3435名確診個案，其中1萬0816人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

陳時中 疫情 防疫

上一則

美台TIFA復談11項議題出爐 聚焦供應鏈藥品醫材

下一則

立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩

延伸閱讀

江啟臣酸：蔡政府不只沒買到疫苗 還換來國際墊底排名

江啟臣酸：蔡政府不只沒買到疫苗 還換來國際墊底排名
傳台灣代工莫德納疫苗？陳時中證實：洽談中

傳台灣代工莫德納疫苗？陳時中證實：洽談中
台增本土確診54例、8例死亡 疫情續降

台增本土確診54例、8例死亡 疫情續降
逆時中擋Delta…藍綠大咖促入境普篩

逆時中擋Delta…藍綠大咖促入境普篩

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

2021-06-25 20:49
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻