台雙北夜市 先微解封 屏東枋山傳播鏈累計14人染Delta

台北市許多夜市陸續「微解封」，寧夏夜市29日晚單側攤位恢復營業，對此，指揮官陳時中表示，地方政府可根據需要，來做安排。記者蘇健忠／攝影

台灣新冠肺炎本土確診個案29日新增54例、8例死亡，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，病例數往下走，解隔離比率75.1%，疫情處在相對低點，但也不排除採檢量較低。7月12日是否順利解除三級警戒？他鬆口說，目前相關指引正在準備，有定案再公布。

龍山寺地下街30日復業 桃園暫緩

台北市長柯文哲28日宣布，除南萬華地區夜市採申請制，其他夜市可有條件復業，寧夏夜市29日率先「微解封」；衛生局及市場處29日會勘疫情熱區旁的龍山寺地下街，要求加強防疫 作為後，預計30日上午11時復業。柯文哲說，夜市已停業近45天，對小老百姓來說已達極限，市府會持續監看疫情變化。

對北市夜市陸續開放營業，陳時中表示不反對「微解封」，地方政府可依據需要適當安排，只是禁止內用、可以外帶。新北部分夜市攤商恢復，市長侯友宜要求只能外帶，未落實防疫將開罰。雖然業者請願，桃園強調防疫為先，夜市停業到7月12日。

果農夫妻 疑在枋寮醫院染Delta

屏東枋山傳播鏈又新增兩人感染Delta變異株，分別是枋寮73歲果農及其72歲妻子，累計14人感染Delta病毒；陳時中表示，尚無證據顯示果農曾接觸到其他確診者，仍找不到感染源，但初步研判在醫院感染。根據屏東縣府疫調，果農夫婦和枋山秘魯祖孫等確診者，曾兩度在枋寮醫院「同一空間」，有重疊足跡關聯，枋寮醫院已暫停急門診3天，但醫院人員心情超複雜，已有人請特休假，避開30日復業。

莫德納疫苗量產 台盼取得授權

指揮中心29日也首度證實，希望能與莫德納簽約，取得mRNA疫苗量產授權，國衛院長梁賡義說，「授權量產機會不見得高，但我們會努力。」陳時中說，需先評估量產能力和技術平台再持續談判，任何機會都不會放棄。

29日日新增54例本土病例，19男、35女，發病日介於6月16日至28日；新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化2例，基隆及屏東各1例；其中31例已知感染源，5例關聯不明，18例調查中。

新增8死 確診解隔離比率升高

新增8例死亡為5男3女，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至27日。

近期確診個案解隔離比率逐漸升高，5月11日至6月27日累計1萬3435名確診個案，其中1萬0816人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。