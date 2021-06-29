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臉書傳打AZ疫苗會終身失智 台調查局發現散布者住海外

記者張宏業／台北報導
網路謠傳施打AZ疫苗可能終身失智。圖／調查局提供
網路謠傳施打AZ疫苗可能終身失智。圖／調查局提供

Delta病毒進入台灣社區，已多人確診，台調查局發現有LINE群組傳施打日本贈送AZ疫苗，可能會終身失智的消息，影響民眾施打疫苗意願，台北市調查處查出是名居住海外陳姓台籍女子散布，無法通知到案說明，仍依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

陳姓女子在群組貼文，指「日本贈送疫苗的真相，請國人覺醒：日本政府準備提供給台灣的AZ疫苗是2019生產的，那一批是英國最早期的實驗性疫苗，6月底就會過期。台灣人打不得呀，國人一旦施打這個實驗性疫苗，不但沒有效，還可能引發更大的疫情，會對身體弱的人，就算不死也會成為終身失智，或植物人。」

由於訊息內容可能影響民眾施打AZ疫苗意願，調查局查出陳姓女子身分，但陳女長年居住國外，很少回台灣，台北市調查處通知均未到案後，先行送新竹地檢署偵辦。

另外，Dcard有貼文「去過清溝夜市的同學麻煩自己通報吧，相信某學校未來一個月會慢慢淪陷」等訊息，引發社會恐慌，台中市調查處查出是宜蘭一所私立大學陳姓學生貼文，今天由宜蘭縣調查站約談陳男到案，陳坦承散布訊息，表示是瀏覽網頁得知，未查證即張貼，詢後送宜蘭地檢署偵辦。

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