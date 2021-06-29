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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

台增本土確診54例、8例死亡 疫情續降

記者黃惠群／台北29日電
指揮官陳時中宣布台新增本土確診54例。（直播畫面截圖）
指揮官陳時中宣布台新增本土確診54例。（直播畫面截圖）

中央流行疫情指揮中心29日公布台灣新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，雖然今天本土個案低，但不排除與周日篩檢量能較低有關。

指揮中心表示，今日新增之54例本土病例(其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為臺北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13,435位確診個案中，已有10,086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

本土疫情未歇，民間、政府頻頻採購疫苗，昨日指揮疫情中心指揮官陳時中證實，周三確實會有一批自購的莫德納疫苗進來；民間疫苗採購申請進度如鴻海、台積電，目前進行順利，但還有很多困難，要一件一件來。

疫情 疫苗 陳時中

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