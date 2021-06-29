彭博防疫排名 台灣慘摔第44 航班載客力墊底

中央流行疫情指揮中心日前宣布，入境者及新冠肺炎確診個案的親密接觸者，需在居家隔離及檢疫期滿前一日進行普篩。(記者鄭超文／攝影)

彭博資訊去年起製作「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），每月底公布最新結果。台灣 5月爆發本土疫情 後，由全球第5名退至第15名，本月28日公布的最新排名中，台灣在53個主要經濟體中慘摔至44名，在四項評分指標中，都拿到意味「較差」的橘紅色成績，其中「航班載客力」排名墊底。

全球防疫韌性排名針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體進行評比。本次評分指標有四項，分別為「疫苗 接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」與「已接種疫苗旅客自由度」。在圖表中，顏色以藍色和橘紅色作為好壞分別，顏色愈偏深藍意味愈好，愈偏深橘意味愈差，而台灣在四項指標中全為橘色，其中三項為最差的深橘色。

指標顯示，台灣疫苗接種率僅4%，排行44名，為深橘色；封鎖嚴重性評分為69分，名列37名，為淺橘色；在與2019年同期相比，過去四周所有航班座位總數變化百分比得出的「航班載客力」指標中，台灣為-91.5%，排名53為榜上最後一名；而「已接種疫苗旅客自由度」項目中，台灣以122分排名43，也是深橘色。

彭博資訊表示，控制新增確診數和死亡數並確保醫療系統能承受疫情壓力，在過去是最重要的指標，但如今「恢復疫情爆發前的生活」的能力遠為重要，所以彭博資訊改變評分方式。

報導指出，美國奪得第一名，反映出普遍接種疫苗能產生的最佳結果，疫情趨緩，航班載客力幾乎完全恢復，對已接種疫苗的旅客幾無限制。

報導還提到，原本表現良好的新加坡、香港、澳洲評分都下降，因為仍維持嚴格的邊境管制，而且無法容忍小規模疫情，使這些經濟體重啟經濟的能力受限，台灣也以同樣原因跌入排名中後半部分，而且台灣疫苗接種進度緩慢、疫情再次爆發等因素，使排名更落後。