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柯逆時中 夜市微解封 1/4攤位可復業

台灣新聞組／台北29日電
三級未解封，有部分夜市、餐飲業者希望恢復營業，但指揮中心認為，因應Delta變異株威脅，外加內用風險高，仍不宜貿然全面復業。（本報資料照片）
三級未解封，有部分夜市、餐飲業者希望恢復營業，但指揮中心認為，因應Delta變異株威脅，外加內用風險高，仍不宜貿然全面復業。（本報資料照片）

台北市昨日新增22例本土確診，台北市長柯文哲表示，從趨勢看，台北市疫情慢慢趨緩；早前柯文哲就曾說過「若再拖3個月，恐怕餓死會比病死的多」，因此大膽「逆時中」，宣布北市部分夜市、攤販街「解封」，今起可恢復營業。

三級警戒讓全台夜市幾乎停擺，中央流行疫情指揮官陳時中已明確表態，目前餐飲業仍屬高風險，在作業指引未明訂出爐前，不適合復業「微解封」。柯文哲此舉，也讓外界質疑恐讓尚未清零的台北社區，疫情危機再度升溫。

柯文哲昨天在防疫記者會中表示，台北市確診人數不斷下降，過去曾一周最高確診1217人，最近一周(第25周）已降至109人，但最近看政論節目，都把北市疫情說得「很危急」，柯抱怨「每天看政論節目，看太多，好像地球快要毀滅。」但其實台北市從5月至今，確診數不斷下降，居家隔離數已降至930人。

另外，因應三級警戒，北市許多夜市停業中，柯文哲也宣布，除南萬華地區夜市外，台北市的夜市可在今天起復業，市府授權夜市各自治會，但仍要求不准內用、只准外帶，還有從四分之一攤位開始復業，不要一次全營業，且戰且走再來處理。

至於南萬華地區夜市，柯說，南萬華仍屬疫情熱區，夜市解封復業必須採申請制，要與市場處，衛生局討論管制計畫，若無問題才可以復業。

台北市的清零計畫，柯文哲昨也舉士林區精準疫調為例，北市府6月14日至18日發現士林有些地方明顯有問題，啟動精準疫調、匡列、及隔離，結果這段時間，北市精準疫調了88個，除了原來的居家隔離，也多問居隔者「可能多傳染給誰？」在88人中多抓出21個接觸者，比普篩效率更高。

對於外界批評北市沒做疫調，柯文哲說，「奇怪，台北市除一般疫調，也多做其他的」，北市府除了親密接觸者隔離14天，並依中央規定解隔離前做PCR，北市府的清零計畫，還在確診者居家隔離期間的第4、第5天，先做PCR，早一點匡列是否還有接觸者，甚至還會再問「有沒有可能再去傳染給其他人？」以利進一步匡列。

柯文哲 疫情 陳時中

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