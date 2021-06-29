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逆時中擋Delta…藍綠大咖促入境普篩

台灣新聞組／台北29日電
為防堵Delta變異株病毒入侵，中央流行疫情指揮中心從27日0時起提升入境旅客檢疫程序。(記者陳嘉寧／攝影)
為防堵Delta變異株病毒入侵，中央流行疫情指揮中心從27日0時起提升入境旅客檢疫程序。(記者陳嘉寧／攝影)

根據最新統計，Delta病毒已入侵全球85國家或地區；為防堵新冠肺炎Delta變異株入侵台灣，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都強調「阻絕病毒於境外」，應普篩所有入境旅客；桃園市長鄭文燦也認為應在機場建立快速PCR檢測機制，所有入境者立即在機場進行PCR檢測；藍綠大咖有志一同「逆時中」。

新冠肺炎全球蔓延以來，台灣眾多公衛專家從去年就反覆建議政府應採取入境普篩，但中央防疫指揮官陳時中總以大量篩檢會擠壓篩檢量能、況且快篩結果有偽陽性與偽陰性問題，因此拒絕普篩。

6月26日，Delta病毒在屏東縣枋山鄉現蹤後，中央指揮中心宣布，自27日零時起，入境旅客一律至集中檢疫所或防疫旅館隔離，隔離期滿前一律要做PCR，昨日再新增「印度、英國、巴西、秘魯、以色列、印尼、孟加拉等高風險7國入境者在隔離前，加做PCR篩檢」。

Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜說，「阻絕於境外、管控於境內」，任何國家入境者都需篩檢兩次，「同島聯防、快速通報」。桃園市長鄭文燦28日在防疫會議表示，國境之門不容許出錯；機場入境快篩會有偽陽性、偽陰性，讓入境者失去警覺，最佳方案就是在機場建立「入境者全部採取PCR快速檢測」機制，30分鐘內就會有結果。

盧秀燕表示，過去一年多，她與學者專家、基層醫師一再建議中央對入境普篩，以「阻絕病毒於境外」，可惜中央都未接受，現在中央宣布對入境的旅客篩檢，雖然仍非入境普篩，但有做總比不做好。

行政院長蘇貞昌回應說，「政府其實做得更徹底，用隔離來阻絕病毒。」未來入境後得要住防疫旅館或集中檢疫所，出來還要再做檢測。陳時中宣布三大加強措施，取消入境者在家裡檢疫，自國外入境一律集中隔離，隔離期滿需採檢。從巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等重點高風險七國入境（含轉機），在隔離前，需加做一次PCR篩檢等。陳時中入境普篩措施，只有高風險國家須入境二篩。

專家諮詢小組召集人張上淳指出，從國際研究報告看起來，Delta病毒與目前台灣流行的英國變種病毒株在臨床表現上並無太大不同，臨床發現，只要打滿兩劑，在面對這兩種病毒時，均能獲得九成多的保護力，且能降低住院跟重症風險。

新北市長侯友宜昨天並且表示，面對當前疫情必須同島聯防、快速通報，也希望中央能建置「全境快速通報機制」，才能制亂於初動。台北市長柯文哲也認為全國疫調系統有缺陷，應進行區域聯防。

篩檢 檢測 防疫

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