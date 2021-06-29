秘魯祖孫返台疫調 屏東、台中互推？陳時中說話了

泡水也要篩 屏東28日下起滂沱大雨，枋寮國小新設的篩檢站積水，讓排隊篩檢的民眾只能「泡」在水中等候。（記者黃義書／攝影）

秘魯返台祖孫確診新冠肺炎，因設籍台中、抵台後直奔屏東娘家居家檢疫，疫調該由台中或屏東負責，引起兩縣市論戰。屏東縣認為，台中主責疫調；台中市則批評，屏東在甩鍋。指揮官陳時中 昨天定調說，「所有的工作是以發生確診地方衛生局為主」。

秘魯返台祖孫6月6日出台中機場後，直奔屏東枋山娘家居家檢疫至20日，台中市政府認為，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，一樣給予居家關懷及後續醫療處理，共同抵抗疫情 。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，這對祖孫入境時填寫的地址在屏東，居家檢疫也在屏東，確診後CDC第一時間通報屏東縣府，但屏東縣政府卻企圖把疫調責任推給台中，這個鍋甩太遠了，且不在第一時間緊急疫調避免擴散卻急著甩鍋，對防堵疫情擴散有幫助嗎？

屏縣府指出，境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫台中市，因此，疫調主責在系統通報後，由台中市接手處理。屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，秘魯阿嬤疫調問題，縣府在27日是釐清相關法令，不是甩鍋。

屏東縣長潘孟安說，面對疫情處理態度，不甩鍋、不卸責，不需要口水，計程車司機發病後，同時間採檢，一直在找感染源，發覺找不到源頭，從相關隔離對象，逐一採檢、溯源，才發現隔壁鄰居有秘魯回來居檢確診者。

陳時中表示，疫調是大家一起來，只是行政上會有主責單位，秘魯入境祖孫出國前居住地和設籍地都在台中，所以台中是行政上主責單位，但疫調出來都會公布在平台裡面，並非疫調人員要去負責全部工作，所有的工作是在發生確診地方衛生局為主。

屏東爆出Delta變種病毒 染疫事件，陳時中說，昨無新增相關個案，相關居家隔離PCR採檢均為陰性，而秘魯入境祖孫同班機接觸者也為陰性。

外界仍憂心雙北確診接觸者會不會有擴大疫情疑慮，陳時中表示，「我可以很確定說不會」，因此時間點相關接觸者為陰性，不會有傳染力，這些個案已在隔離中，不會與社區有接觸。