台「確診嬤說謊」惹鼻酸 醫護：好想脫裝備緊抱她

馬偕紀念醫院重症專責病房護理師江戴圓分享，一位向家人「說謊的確診嬤」的故事。(圖:江戴圓提供)

新冠病毒讓死亡變得很近，一線醫護面對疫情 的同時，更看盡無數的生離死別。馬偕紀念醫院新冠重症專責病房護理師江戴圓分享，一位向家人「說謊的確診嬤」，過度逞強讓人忍不住掉淚，「我當時真得好想脫下裝備，用力給阿嬤一個擁抱，但卻只能摸著她的胸口，兩人淚流。」

江戴圓說，阿嬤被送進來的時候，就必須仰賴「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）維持呼吸，護理團隊常常透過監控觀察狀況，「一頭白捲髮的她，三餐能夠自理，隔著螢幕能感受她很獨立，巡房時阿嬤嘴邊總是掛著謝謝，醫護團隊都很喜歡她。」

HFNC一開始的效果還可以，病情進展往往急轉直下。江戴圓回憶，有天大夜班交接時，發現阿嬤呼吸無法平順，呼吸症狀讓她越來越虛弱，或許是刻苦精神、習慣忍耐，阿嬤並沒有表達她的不適。

這讓江戴圓忍不住詢問：「阿嬤，妳有沒有哪邊不舒服，一定要誠實跟我說，不然我們看了會捨不得。」這時阿嬤遲疑了一下，才緩緩說出呼吸不順、胸悶，身體虛弱使她的話不多，自己當下隨即承諾，團隊絕對會好好處理不適症狀。

此時電話視訊響起，江戴圓描述，電話那頭是阿嬤的兒子，「媽媽，我看到妳好開心，我很愛妳。」虛弱的阿嬤只能露出暖暖的微笑回應，接著她的兒子詢問，「媽媽有沒有不舒服？要跟護理師說。」

沒想到接下來，阿嬤竟然當眾「說謊」。江戴圓說，她跟兒子說自己沒有不舒服，還安撫兒子的不安，「我在旁邊幫忙拿著手機 鏡頭，止不住眼淚，又看著她兒子頻頻道謝，此時心中真是五味雜陳。」

結束這通視訊後，江戴圓問阿嬤：「妳看我穿這樣會不會害怕？」她搖搖頭；自己再接著問：「阿嬤，妳會怕（病毒）嗎？」這時阿嬤的眼神說明了一切，但她回應：「我不怕，但是我好想家裡面的人。」

江戴圓表示，當下真得很想脫下裝備，用力的給阿嬤一個最真實的擁抱，「但我沒有，只能手摸著她的胸口沉默許久，眼淚為彼此而流。」

醫療團隊與家人討論後決定，以比較舒適的照護模式幫助阿嬤，避免在臨終前不必要的折磨，她也在與病毒對抗後一兩周離世。江戴圓說，醫護身在一線也會有情緒反應，面對病人即將離去，病情急速往下的過程，也擔任起病人與家人傳遞訊息的橋樑，「這位阿嬤讓我印象深刻，常常在休假的時候想起她。」