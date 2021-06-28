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台灣防疫警覺鬆散 Delta一路不設防

本報記者楊竣傑
屏東縣28日起在枋寮國小設置篩檢站，篩檢站上午9點開始，但9點不到，枋寮國小篩檢站已排滿人潮，人龍綿延約1公里，現場還有下雨，民眾怒批，現場秩序亂，根本無所適從。記者劉星君／攝影
屏東縣28日起在枋寮國小設置篩檢站，篩檢站上午9點開始，但9點不到，枋寮國小篩檢站已排滿人潮，人龍綿延約1公里，現場還有下雨，民眾怒批，現場秩序亂，根本無所適從。記者劉星君／攝影

屏東縣出現Delta變異株群聚感染事件，傳播鏈持續擴大，若仔細拆解這對感染Delta病毒的秘魯祖孫足跡，從入境到抵達屏東枋山，一路如入無人之境，輕易突破台灣鬆散且充滿問題的防疫關卡。

6月6日，一對祖孫從秘魯搭機返台，此時，歐美早就已經被Delta病毒攻破，但桃園機場卻沒有入境篩檢機制，雖然祖孫自高風險國家入境，依規定也不用住進集中隔離檢疫所或防疫旅館，祖孫倆如一般旅客輕易過了海關，成了第一道被突破的防線。

當天，祖孫兩人搭著中長途的租賃車回到屏東枋山鄉居家檢疫，還在台南關廟服務區下車上廁所。屏東縣政府當時就接獲通知，啟動電話關懷。祖孫11日出現發燒症狀送醫，14日確診收治，這時縣府就該啟動疫調，確認接觸史，但縣府不僅未展開疫調，也未提醒周遭村民，又是一個破口。秘魯祖孫在居檢期間，將病毒傳染給鄰居，可見居檢未落實。成了第三道破口。

事後外界追究疫調責任，屏東縣府還甩鍋給台中市，問題是這對祖孫根本沒住在台中，疫調怎會由戶籍地的政府負責？

時間往前至22日，枋山1名自營計程車司機確診，疫調後發現他的乘客住在秘魯返台祖孫的隔壁，且是親戚，當時雖已擴大匡列與採檢，但這波感染不僅已有12人確診，至此才進行基因定序比對。

但台灣明知變異株在各國現蹤，秘魯祖孫確診後未第一時間做基因定序，且疫情指揮中心26日才宣布Delta變異株已進入社區，距離秘魯祖孫確診，已經超過12天，錯失了解感染途徑與擋下後續傳播鏈的機會，中央可說完全毫無警覺心，又是一大漏洞。

更離譜的是，屏東縣24日才設置社區篩檢站，甚至27日中央才通知新北市政府，載送祖孫回枋山的租賃車司機，住在新北市，中間已過21天。在中央與地方一路鬆散防疫下，Delta病毒不費吹灰之力進入台灣。

台灣 防疫 Delta病毒

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