疫苗獲取過程漫長而嚴謹 蘇貞昌：希望國人珍惜每一劑

行政院長蘇貞昌今赴桃園視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程。圖／行政院提供

台灣 行政院長蘇貞昌今天前往桃園市的裕利公司大園物流中心，視察冷鏈倉儲及疫苗 檢驗封緘流程，並向現場封緘疫苗的人員表達感謝。蘇表示，每一劑疫苗都非常珍貴，從運送、海關、封緘、配送等過程，都經過相當嚴謹的程序，才能施打在國人身上，希望國人珍惜這些疫苗的珍貴。

蘇貞昌表示，疫情嚴峻讓國人迫切渴望疫苗，蔡英文總統、國安與外交團隊也辛苦為台灣爭取，而疫苗從原廠製造一直到國人接種，是非常漫長、專業且嚴謹的過程，衛福部與相關團隊先購買、訂約讓疫苗送上飛機，由台灣的航運團隊在第一時間運送回國，經過海關後，還要進行專業審查、封緘及配送。

蘇貞昌表示，這些專業流程由裕利醫藥集團負責運送，再由食藥署做專業審查，完成相關行政程序，過程中工作人員配合疫苗要求，要在零下20度的低溫環境下工作，真的非常辛苦，可見每一劑疫苗都是經過繁雜的程序，才能安全施打在國人身上。

蘇貞昌說，從第一次進來11萬劑AZ疫苗，到現在有更多疫苗，工作團隊用更短的時間完成相關程序，期勉大家繼續加油，讓進度更快、做得更好，台灣去年防疫做到世界有目共睹，今年面對變種病毒 ，要更努力，讓國家更有競爭力。