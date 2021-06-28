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台本土確診增60例 陳時中：整體病例往下走

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫、黃惠群／台北28日電
台灣中央流行疫情指揮中心28日召開記者會，第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長 羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心28日召開記者會，第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長 羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣28日新增60名新冠確診本土個案，其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；3例死亡案例，疫情持續趨緩。指揮中心指揮官陳時中表示，今天案件數比較少，和周末採檢人較少有關，但確定整體發病病例往下走，是好現象。然而看到人流有些增加，是個隱憂，希望民眾仍盡量避免外出；如果有事情外出，都要「快去快回」。

陳時中表示，今日新增的60例本土病例，為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至6月27日。個案分布以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前累計1萬4694例確診，分別為1170例境外移入，1萬3471例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

自2020年起累計635例新冠肺炎死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、台北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

台灣中央流行疫情指揮中心公布28日案例。（圖：指揮中心提供）
台灣中央流行疫情指揮中心公布28日案例。（圖：指揮中心提供）

陳時中 疫情 台灣

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