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莫德納疫苗7月開打 陳時中：我一再強調不會等太久

台灣新聞組／台北28日電
澎湖縣政府27日表示，即日起開放全縣50歲以上民眾施打疫苗。澎湖縣幼兒園教職員也陸續施打新冠肺炎AZ疫苗。（圖：澎湖縣政府提供）
澎湖縣政府27日表示，即日起開放全縣50歲以上民眾施打疫苗。澎湖縣幼兒園教職員也陸續施打新冠肺炎AZ疫苗。（圖：澎湖縣政府提供）

美國捐台莫德納疫苗，指揮中心將於7月1日起擴大接種，涵蓋至第八類，但50歲以下族群想打疫苗，仍遙遙無期，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，施打疫苗都是動態，只要開放對象群施打率沒有提高，就會往下開，「我一再強調不會等太久」，現在策略就是拿到疫苗後盡速施打。

美國援助274萬劑莫德納疫苗7月1日起分兩批配發到各縣市，北市、桃園和新竹、彰化等昨都決定7月2日開打，基隆與南投7月3日施打，對象多是70歲以上長者優先。澎湖縣莫德納疫苗優先給一至六類與75歲以上長者登記施打，因AZ疫苗還有剩餘，開放50歲以上就可施打。金門縣昨晚也宣布，50至64歲民眾今天起可在合約院所接種AZ疫苗。

針對莫德納疫苗施打，台北市7月2日起讓72歲以上長者施打，7月8日可望下修開放70歲以上長者施打。

桃園市7月2日施打，對象是78歲以上長者，逐步往下施打；市長鄭文燦說，7月2日讓77、78歲長者接種，3日輪到75、76歲，4日73、74歲長者，且學校接種站與醫院診所雙軌制，按「打三休一」方式每個年齡打一天，中間讓醫護人員休一天，視情況調整。

彰化已規畫75到84歲長輩優先施打，已造冊由里長明起配發通知單，7月2日開打。基隆市與南投縣都是7月3日施打莫德納疫苗，基隆市長林右昌宣布，3、4日為75歲以上（原住民65歲以上）還沒注射疫苗者施打，5、6日再開放到72歲到74歲（原住民62到64歲）。南投縣府表示接種對象為74至85歲（原住民64至75歲）長者，此次改造冊通知。

澎湖縣府表示，受其他縣市AZ疫苗不良反應影響，長者施打意願大幅降低，多數人仍在觀望莫德納疫苗，施打率仍不高，縣府才決定再往下開放至第十類的「50到64歲成人」施打，約有2萬3600人。

18歲以下的青少年不在接種名單中，是否成為新一波高風險群？醫療應變組副組長羅一鈞表示，從五月十一日迄今，共有1.3萬多例本土個案，統計顯示，0至9歲425人、10至19歲496人，總共900多人染疫，占整體6%，比率並不高。

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