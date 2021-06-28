快篩陽性竟准搭機 金門縣長批防線虛設

金門縣長楊鎮浯（左）27日表示，竟然有快篩陽性旅客可登機到金門，「中央實在太扯了」。（圖：金門縣政府提供）

金門縣長楊鎮浯昨天指出，一名從台灣搭機前往金門的旅客，登機前一度快篩陽性，竟未依程序攔下，仍讓對方搭到金門，還好金門衛生局在機場攔截，所幸緊急送醫進行PCR檢測 為陰性。他批評中央防線形同虛設，要求搭機旅客全面普篩、落實標準作業流程。

民航局表示，該名旅客因第一次篩檢 呈現的陽性不明顯，考量儀器可能有誤差，現場醫檢人員在取得當事人同意後，執行第二次篩檢，呈現陰性後予以放行，並同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。對醫檢人員作法，航站尊重其專業。

楊鎮浯昨晚在臉書揭露此事，他說依照中央流行疫情指揮中心標準作業程序，旅客進行篩檢後須於現場等待結果出爐，檢測陰性才可畫位登機，若是陽性就必須搭防疫 計程車到醫院做PCR檢測，並送至防疫旅館或集中檢疫所。

他表示，這名旅客昨天中午搭機前，快篩一度出現陽性反應，卻仍然上了飛機，除了讓同機旅客暴露在危險中，更忽視離島醫療量能不足問題，防線根本「形同虛設」。他再度呼籲中央針對搭機旅客全面普篩，同時落實標準作業流程，將病毒有效阻絕下來，共同守護金門這塊淨土。

民航局表示，遷徙自由是民眾基本權利，政府機關對於侵犯人民合法權利的各項行為必須審慎為之；目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢仍屬自願性質，並無強迫性，會以最嚴謹的態度執行，不只顧及防疫，也能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

民航局表示，為避免造成地方疑慮，未來在各機場篩檢呈陽性反應旅客，不再考慮數值是否存在誤差問題，將不允許登機。