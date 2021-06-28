入境檢疫新制亂象 12人勾選旅館竟溜回家

Delta病毒侵台，入境旅客檢疫程序加嚴，圖為外籍旅客接受檢疫。（記者陳嘉寧／攝影）

Delta變種病毒株入侵台灣，行政院長蘇貞昌昨天召開防疫 會議表示務必嚴陣以待，做好疫調和匡列隔離工作；不過，昨天零時起所有入境旅客需住防疫旅館 或集中檢疫所新制上路，卻有12名旅客鑽檢疫漏洞，勾選「其他防疫旅館」再填住處地址而回到自宅，所幸里幹事及時發現揪出，將他們從住處帶往防疫旅館檢疫。

機場 檢疫人員表示，檢疫系統無法辨識旅館地址是否偽造，建議盡速修正系統，若檢疫旅館、集中檢疫所有登錄資料，旅客也完成訂房，不應自填地址。

新制首日尚有許多亂象，包括部分旅客在飛機落地後才開始找旅館，有人訂普通民宿就想闖關，還有旅客入境後不搭防疫計程車而由家人接送，有人則不想多花錢，堅持居家檢疫而與防疫人員起爭執，最後都由航警出面控制紛爭。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，新制實施後，入境系統已無「自宅」選項可選，機場端會人工查驗，但仍有12人勾選「其他防疫旅館」卻填自家地址；入境檢疫系統和社區系統已串連在一起，就算旅客虛報旅館資料，只要回到家，社區系統就會立即通報當地里幹事。

他說，新制上路第一天，難免有人準備不及，無論機場端或社區端，都會協助訂旅館。理論上，入境者需搭防疫計程車，不能由家人接送。

另外，外界認為機組員入境後住宿舍檢疫恐造成防疫漏洞。陳時中表示，機組員宿舍一人一室，跟防疫旅館相同，加上錄影設備，不一定要住防疫旅館。新制規定國籍航空機組員自「重點高風險國家」返台後應於防疫宿舍檢疫14天，期滿接受檢測，返台前14天內去過重點高風險國家者都算，相對嚴格。

移民署國境事務大隊統計，昨天入境預報人數722人，加上波蘭航空包機111人，共入境833人。