又爆特權疫苗 飛特立航空16人偷打

飛特立航空16人違規施打疫苗，其中四人施打莫德納疫苗。（圖：食品藥物管理署提供）

台灣屢爆「特權疫苗 」，飛特立航空上周遭檢舉安排非編制內員工接種，交通部民航局昨證實，經漏夜比對員工名冊、健保資料等事證，確認16人違規施打，包括公司監察人及業務往來對象，還有7月要就任的新進人員、實習生，將依違反傳染病防治法移請主管機關從嚴處罰。

根據民航局清查，飛特立航空自4月12日起提報106名疫苗施打對象，6月25日遭檢舉違規施打，比對員工名冊、健保資料與員工工作內容等相關資料，發現共16人並非飛特立現有編制內員工。

這16名違反規定人員中，有四人是7月1日才要到飛特立航空任職的新進人員，其中還包括一名實習生，另12名為公司監察人、兼職人員與執行空拍等業務往來對象。民航局說，雖然飛特立航空解釋這些人頻繁進出機場 有施打疫苗需求，但後來經認定，仍認為不符合規定。

另外，航空業最近獲配1萬劑莫德納 疫苗，上周開始分別在桃園機場、松山機場等地安排接種，民航局說，這一萬劑莫德納疫苗中，飛特立獲配八劑，而16名違規施打的非現職員工，就有四名施打莫德納；後續除持續要求造冊單位需確實依照規定提報名單，並依優先順序施打疫苗，也要求業者應向員工說明排序原則與方式。