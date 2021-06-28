Delta變種病毒侵台 陳時中：沒有升四級準備

Delta變異株入侵屏東，楓港、善餘兩村居民全面施打疫苗，但27日屏東雨勢不斷，許多居民在雨中排隊等候領施打疫苗的號碼牌。(記者劉學聖／攝影)

台灣 昨天新增88名本土個案、九例死亡案例，疫情 持續趨緩，但南台灣爆發Delta變種病毒群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，該社區群聚已有12人確診，基因定序證實其中八人感染Delta，研判屬同一個群聚，希望疫情不要再擴大，已匡列隔離173人。

Delta變種病毒感染力超強，台灣防疫警戒是否因此升級？陳時中說，目前沒有升四級準備。屏東有些狀況需要調查，只要是可能密切接觸者都需居家隔離，盼盡速控制疫情，另將因應需求，加發疫苗。

陳時中表示，希望疫情不要再擴大，屏東縣府正積極擴大採檢，截至26日已PCR檢驗913人，只剩20人的報告尚未出爐，其餘均為陰性。居家隔離則有173人，只要是可能密切接觸者都列入居家隔離，盼盡速控制疫情。

屏東縣昨新增確診個案是枋寮鄉73歲果農，他曾到枋寮醫院，其他群聚個案也曾到該醫院看診，彼此雖有時間差，但接觸風險高，相關單位高度警戒，他在北市的妹妹與妹婿曾從北部南下探親，北市先收入檢疫所隔離。

台北市衛生局仍在等待枋寮果農的基因定序，尚未確認感染Delta病毒，但由於此案與枋山群聚個案足跡重疊，北市高度警戒。

另外，秘魯返台祖孫6日在桃園機場搭防疫計程車到屏東，新北衛生局昨收到中央通知司機住新北，要擴大匡列，下午已安排司機採檢，昨天深夜PCR採檢為陰性。還有一名市民曾南下屏東接觸Delta確診者，PCR採檢陰性，市府積極協助疫調。

此外，為防範Delta病毒掀起另一波疫情，昨天零時起，所有入境旅客均需入住防疫旅館或集中檢疫、檢疫期滿進行PCR檢測。

熱區板橋、中和感染數下降

昨新增88例本土病例，新北41例最多，其次為台北市33例、台南8例、桃園3例，屏東、南投及新竹市各1例。

其中，原本熱區板橋、中和感染人數明顯下降，板橋1人、中和0人，但三重有20人，新北市長侯友宜表示，三重受到新北家禽群聚事件影響，確診個案較多。