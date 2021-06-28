Delta來勢洶洶 專家促返台者全面篩檢＋集中檢疫
Delta變異株已進入台灣社區，公衛學者建議，應針對入境者全面篩檢，並加強基因定序，輔以居家快篩圍堵病毒。另外，縣市政府要設定「高風險場景」，強化消毒防護跟打疫苗，還要增購民眾可施打第三劑的疫苗量，以抵擋下一波變異株在秋天侵台。
台北市萬芳醫院醫師潘建志認為，面對全新病毒，老方法已不適用，境外返台者應一律集中檢疫，不只七國，所有國家都要。想阻絕家庭傳染，宣導在家戴口罩、清消也太天真，「只能使用方艙醫院」。
有醫師建議建立方艙醫院供所有入境者入住，指揮官陳時中說，所有加強措施都不排除，但多少證據做多少的事情。
新北市長侯友宜昨也呼籲各國入境者都採檢兩次，要透過持續廣篩、快速部署加強版疫苗等來「阻絕境外、管制境內」，對於中央是否在境外阻絕上「慢半拍」，侯僅回應，「我說該說的話，做該做的事，會全力以赴。」
「這個病毒太令人擔憂、傳播速度太快，入境者就應先做PCR，檢疫期滿再做一次檢測。」台大公共衛生學院教授陳秀熙直呼入境檢疫一定要加強。他說，從秘魯返台的祖孫經由親友傳染給計程車司機，顯示入境到居家隔離仍可能有疏漏會傳到社區。
陳秀熙表示，感染Delta病毒症狀已與英國變異株不同，難以透過發燒篩檢，他強烈建議，邊境海關和醫療院所應加強查問14天內是否出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水等「兩痛一水」，才能有效找出疑似個案。
前疾管局長蘇益仁則建議，政府應盡快加購疫苗，以因應秋天或明年初可能襲來的疫情，「多買也沒關係，可讓更多人打第三劑，以因應變種病毒威脅。」
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