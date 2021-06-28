Delta來勢洶洶 專家促返台者全面篩檢＋集中檢疫

為防堵Delta變異株病毒入侵，中央流行疫情指揮中心從27日0時起提升入境旅客檢疫程序。圖為檢疫人員（右前穿防護衣者）27日下午集中帶領從高風險國家抵達桃園機場的旅客前往檢疫櫃檯執行檢疫。(記者陳嘉寧／攝影)

Delta變異株已進入台灣 社區，公衛學者建議，應針對入境者全面篩檢 ，並加強基因定序，輔以居家快篩圍堵病毒。另外，縣市政府要設定「高風險場景」，強化消毒防護跟打疫苗 ，還要增購民眾可施打第三劑的疫苗量，以抵擋下一波變異株在秋天侵台。

台北市萬芳醫院醫師潘建志認為，面對全新病毒，老方法已不適用，境外返台者應一律集中檢疫，不只七國，所有國家都要。想阻絕家庭傳染，宣導在家戴口罩、清消也太天真，「只能使用方艙醫院」。

有醫師建議建立方艙醫院供所有入境者入住，指揮官陳時中說，所有加強措施都不排除，但多少證據做多少的事情。

新北市長侯友宜昨也呼籲各國入境者都採檢兩次，要透過持續廣篩、快速部署加強版疫苗等來「阻絕境外、管制境內」，對於中央是否在境外阻絕上「慢半拍」，侯僅回應，「我說該說的話，做該做的事，會全力以赴。」

「這個病毒太令人擔憂、傳播速度太快，入境者就應先做PCR，檢疫期滿再做一次檢測。」台大公共衛生學院教授陳秀熙直呼入境檢疫一定要加強。他說，從秘魯返台的祖孫經由親友傳染給計程車司機，顯示入境到居家隔離仍可能有疏漏會傳到社區。

陳秀熙表示，感染Delta病毒症狀已與英國變異株不同，難以透過發燒篩檢，他強烈建議，邊境海關和醫療院所應加強查問14天內是否出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水等「兩痛一水」，才能有效找出疑似個案。

前疾管局長蘇益仁則建議，政府應盡快加購疫苗，以因應秋天或明年初可能襲來的疫情，「多買也沒關係，可讓更多人打第三劑，以因應變種病毒威脅。」