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雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

Delta變種病毒株入侵台灣，本土疫情持續延燒，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。究竟口罩要怎麼戴才安全？重症醫師黃軒就在臉書表示戴口罩的效力不在於「戴了幾層」，關鍵還是在「密合度」，並教授大家「雙層口罩」的正確戴法。

針對戴多層囗罩的疑問，黃軒醫師首先舉出兩點NG行為。黃軒醫師指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）不建議使用同種類的口罩，例如「醫療口罩＋醫療口罩」、「N95口罩＋ N95口罩」；此外，即使內外兩層已選用不同的口罩，如「醫療口罩＋布口罩」，但若錯把醫療口罩戴在外層，仍是無效的。

黃軒醫師表示，戴口罩最需注意的關鍵仍是和口鼻的「貼合度」，確定在做任何動作時，口罩皆緊貼著臉。值得注意的是，戴多層口罩有2大族群需要注意，第一種族群是「免疫低下、重病者」——由於兩層口罩容易悶熱，裡面的醫療口罩如果潮濕，又沒有及時更換，恐怕會影響防病毒效果，甚至易孳生更多細菌感染；另一類則是「心肺患者」——戴多層口罩，對於心臟衰竭病者、慢性肺疾病患者，恐會影響呼吸、因為兩層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而會更糟。

口罩 台灣 美國

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