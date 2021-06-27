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打莫德納疫苗會變生化人？台指揮中心澄清謠言

中央社台北27日電
台疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／台指揮中心提供
台疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／台指揮中心提供

近日網路流傳「mRNA疫苗會使接種者變成轉基因生物體」影片，台灣中央流行疫情指揮中心今天澄清，疫苗中的信使核糖核酸（mRNA）不會改變人體去氧核糖核酸（DNA），民眾可安心接種。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會表示，近日民眾踴躍接種新冠疫苗，關於疫苗接種後是否產生副作用也有諸多討論。日前他也收到過該影片，指稱使用mRNA技術的疫苗，如莫德納疫苗或BNT疫苗會破壞基因健康。

羅一鈞澄清，不論莫德納疫苗或BNT疫苗中的mRNA並不會進入細胞核，不會以任何方式改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用。mRNA疫苗國際使用普遍，政府也會嚴格把關新冠疫苗安全，民眾勿受誤導，可安心接種。

台灣目前已核准緊急使用授權的新冠疫苗分為兩大類，其中所使用的mRNA疫苗，其作用原理是將含有一段可轉譯成SARS-CoV-2（新冠病毒）棘蛋白的mRNA注射至體內。

羅一鈞進一步說明，這類疫苗接種後會在人體細胞質內製造出SARS-CoV-2棘蛋白，作為疫苗抗原，進而誘發人體產生免疫反應，以對抗SARS-CoV-2病毒，疫苗中的mRNA不會進入細胞核、不會改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用。

羅一鈞重申，台灣核准專案輸入的mRNA疫苗，如莫德納疫苗，是經過衛生福利部食品藥物管理署審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，才予以核准。

台灣建立新冠疫苗安全資訊主動監控機制，除持續監控國外衛生主管機關發布疫苗安全警訊外，也設有「疫苗不良事件通報系統」接受各界通報，蒐集、分析及評估不良事件，確認是否需採取風險管控措施。

羅一鈞再次提醒， 新冠疫苗與其他藥品一樣，或多或少都具有一些副作用，如過敏反應等，民眾接種前應主動提供自己的身體狀況，包括是否對特定藥品過敏、慢性病或正在服用的藥品。女性則需告知是否（或可能）懷孕、準備懷孕或正在哺乳母乳等，供醫師審慎評估其臨床效益及風險。

接種後則應關心身體變化，部分民眾接種新冠疫苗後，可能會發生接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等，這些症狀通常輕微並且數天內消失。

羅一鈞提醒，如發生嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛等，請立即就醫，並說明疫苗接種史，同時請醫師通報當地衛生局或衛生福利部疾病管制署。

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