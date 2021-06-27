聯亞：研發中疫苗可應對Delta變異株

聯亞生技昨天進行二期臨床試驗期中分析報告。圖／擷取證交所記者會畫面

變種病毒來勢洶洶，聯亞 生技今天在記者會表示，針對變異株有效保護力部分，從一期受試者檢體分析顯示，聯亞研發的COVID-19 疫苗 （UB-612）誘導出的中和性抗體，對印度Delta株的效價仍保持同一水平，南非株相對弱。

聯亞生技營運長彭文君今天表示，聯亞生技的COVID-19疫苗（UB-612）是採用次單位重組蛋白疫苗技術，加入了獨創的CTL及Th抗原決定位胜肽，可以活化並引發T細胞的記憶反應和效用功能，以提高疫苗的有效性、安全性，並避免不必要的免疫反應與副作用。

針對現階段眾人最擔心的變種病毒，彭文君指出，由於UB-612疫苗設計兼具B細胞及T細胞免疫，因此比較不受變種影響，目前在第二期臨床試驗中進行探索性研究，顯示UB-612疫苗能產生良好的Th1型T細胞免疫反應，針對變種株有一定的保護率，尤其印度Delta突變株防護力是好的，不過南非株保護力會下降一些。

彭文君指出，接下來全球疫苗要比的是量產能力及對變種病毒的保護力；他強調，聯亞疫苗的設計除了棘蛋白還有T細胞免疫，具有免疫記憶，免疫持續性高，對變異株仍然有效，除安全外，很容易做到量產規模。

在疫苗後續發展上，彭文君表示，將加速推動印度1萬1000名受試者的第三期臨床試驗；同時快速進行資源整合，開發二代及三代疫苗，除了追加一針的試驗外，現也在進行雙價疫苗的研發。

聯亞表示，美國 Vaxxinity團隊已於今年2月與美國FDA進行pre-IND會議，將和美國University of Nebraska Medical Center（UNMC）合作，以UB-612作為已接受施打輝瑞、莫德纳和嬌生疫苗但中和性抗體效價逐漸下降者的追加疫苗（booster vaccine），進行「混合補強施打」的第二期臨床試驗。