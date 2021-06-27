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台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

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台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫、黃惠群／台北27日電
台灣中央流行疫情指揮中心27日召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心27日召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎疫情5月中旬在國內爆發，近日疫情看趨緩，屏東枋山卻發生12人群聚感染。國內今天新增88名本土個案，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，另新增9例死亡。

指揮官陳時中表示，國內新增89例新冠肺炎確定病例，分別為88例本土及1例境外移入。

台灣27日新增88名本土個案，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，另新增9...
台灣27日新增88名本土個案，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，另新增9例死亡。（圖：指揮中心提供）

新增的88例本土病例，為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月10日至6月26日。個案分佈以新北市41例最多，其次為台北市33例、台南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

台灣27日新增88名本土個案，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，另新增9...
台灣27日新增88名本土個案，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，另新增9例死亡。（圖：指揮中心提供）

今日新增1例境外移入個案，案14719，為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利當地檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬4634例確診，分別為1170例境外移入，1萬3411例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計632例新冠肺炎死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、台北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

台灣5月起本土新冠疫情趨勢。（圖：指揮中心提供）
台灣5月起本土新冠疫情趨勢。（圖：指揮中心提供）

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