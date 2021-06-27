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新聞評論／沒台灣疫苗慌 哪有海外疫苗熱

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日前當疫情中心宣佈釋出疫苗殘劑之後，基層診所的電話立刻被打爆，圖為25日亞東醫院為候補到的年輕人施打疫苗殘劑。(本報資料照片)
日前當疫情中心宣佈釋出疫苗殘劑之後，基層診所的電話立刻被打爆，圖為25日亞東醫院為候補到的年輕人施打疫苗殘劑。(本報資料照片)

自從關島推出「疫苗觀光」，開放外國觀光客免隔離入境施打疫苗之後，在台掀起一波海外疫苗施打潮，據傳在短短幾天內，旅行社已接獲超過2000筆訂單；26日科技大廠威剛更發出第一槍，以「體恤」同仁施打疫苗不易為由，大手筆補助每人10萬元台幣（約3582美元），以包機方式送員工到關島打疫苗。從企業不惜砸下重金、整廠輸出遠赴海外施打疫苗，可見台灣集體疫苗「慌」的窘境。

而台灣人民的集體疫苗「慌」主要來自於疫苗「荒」，雖然蔡總統一直聲稱台灣疫苗足夠，已經對外採購3000萬劑疫苗，8月底會有1000萬劑疫苗到台，但截至今日卻只有485萬劑到位，這其中還有多達374萬劑是由美日兩國所捐贈。換句話說，真正由政府採購的疫苗，其實，只有111萬劑到貨，距離政府誇口的3000萬劑，何止相差千萬里？

也就是疫苗「荒」，讓台灣民眾出現打不到疫苗的集體恐慌，有人願意花數百萬台幣包下商務艙遠赴美國，就只是為了施打疫苗；而日前當疫情中心宣布釋出疫苗殘劑之後，基層診所的電話立刻被打爆，竹北市公所釋出50個殘劑名額，短短的一分鐘內額滿。目前台灣完成第一劑的施打率165萬人，疫苗涵蓋率不到7%，不但遠低於美日韓等鄰近國家，距離蔡總統所說的7月全面開放一般人施打疫苗目標，似乎是相當遙遠，在不知何時輪到打疫苗的集體恐慌下，只能尋求自力救濟。

也就是疫苗「慌」，讓台灣屢屢爆出特權疫苗、插隊疫苗的亂象，日前傳出新北淡水的蘊泉庄旅館，以防疫旅館之名，把非旅館第一線人員安插進入施打疫苗名單，更有綠營人士以揭發特權施打疫苗為樂，爆料名單從連戰、黃昭順到張顯耀。香港政府為了鼓勵民眾踴躍打疫苗，還推出打疫苗、送獎勵，對照在台灣施打疫苗，卻人人喊打，民進黨政府能不慚愧嗎？

試問蔡政府：如果不是台灣的疫苗「荒」，誰願意花大錢，遠赴海外施打疫苗？如果不是台灣的疫苗「慌」，哪有插隊特權打疫苗的亂象？

面對台灣的疫苗「荒」與「慌」，蔡英文總統不能放任底下的網軍獵巫、製造人民的對立，而是要給人民一個說法，就算是文青式的美麗空話也好。

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