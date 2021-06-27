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疫苗荒企業自救 擬包機送員工赴關島接種

記者簡永祥、黃淑惠／台北27日電
威剛擬包機送員工至關島打疫苗，每人補助10萬元台幣。（記者簡永祥：翻攝）
威剛擬包機送員工至關島打疫苗，每人補助10萬元台幣。（記者簡永祥：翻攝）

在台接種疫苗不易，企業想出另類員工自救方案，記憶體模組大廠威剛日前向所有員工發出電子郵件，決定專案包機送員工至關島施打疫苗，每位員工補助10萬元（台幣，下同，約3582美元），自費3萬元，訂7月18日前往，可從嬌生、輝瑞、莫德納疫苗中三選一，22日返回桃園。

威剛表示，由於目前台灣並沒相關航班，目前正委由雄獅、鳳凰旅遊等旅行社向開闢直飛的航空公司爭取，並自6月28日開放員工報名。

威剛提出的為期五天疫苗團，規畫航班時間為7月18日早上11時飛往關島，7月22日晚上6時30分從關島返回桃園。公司補助每人10萬元，員工需自費約3萬元，並扣三天特休假。目前威剛在台灣約有600名員工。

圖為威剛發放每位員工一個日本空運進口的全罩式防護面罩，以降低員工通勤及必要外出的...
圖為威剛發放每位員工一個日本空運進口的全罩式防護面罩，以降低員工通勤及必要外出的危險，並提醒員工隨時保持社交安全距離。(圖：威剛提供)

不過，因威剛目前尚未取得航班座位及參與人數確定數字，且此行程雖為五天自由行，配合中央防疫回台得隔離14天，共計19天無法進公司，因此前往的員工必須遠距上班。

威剛這次送員工直接飛關島打疫苗，是科技業一大創舉，是否會掀起其他企業跟進風潮，值得注意。

不過，「關島疫苗團」雖讓台灣旅行社迎來商機，在中央疫情指揮中心25日宣布邊境管制再升級，自任何國家回台都要住進檢疫旅館後，一夕間全面翻盤，旅行社「退訂」電話接到手軟，短短四天關島疫苗夢就此破滅。

一位旅行社老闆說，保護民眾安全拉高防疫標準，非專家很難評論。不過，看到指揮中心宣布的政策，就像拿一桶冰水把「出國打疫苗」的熱火迅速澆熄。旅行社從業人員私下抱怨，現在是因為台灣缺疫苗才會到海外找機會，如果台灣疫苗夠，誰要去海外？

指揮中心25日宣布，自「重點高風險國家」巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共七國回台者，一律入住集中檢疫所14天。 非以上七國的入境者，應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天。

政策讓想赴海外打疫苗的總費用往上拉升，成為民眾卻步重要關鍵。

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