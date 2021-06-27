黑白集／政府無能買 民間不給捐 人民搶殘劑

指揮中心突宣布殘劑開放全民接種但標準不明，導致合約醫療院所的殘劑處理方式不盡相同。(記者卜敏正／攝影)

疫情指揮中心宣布開放殘劑供成人預約候補接種，各縣市作法不一，但普遍超難預約，也累翻了基層醫護，更可能形成標準不一的混亂現象。殘劑之亂，再一次讓超前部署成了好大反諷。

疫苗 採取「一瓶多劑」方式封裝，按照名冊施打後常有殘劑，但有些殘劑施打引發誰應先打質疑，有些醫院則寧可棄置。其實目前台灣 疫苗嚴重短缺，有效利用殘劑本屬應該，但中央宣布開放預約候補接種，卻未提出一體適用辦法，各縣市只能自行其是，民眾更是無所適從。

中央只想著全面開放預約候補，避免浪費，也滿足少部分需求，但僧多粥少加上一國多制，人民必須耗費心神研究如何才能搶到殘劑，也為基層防疫和醫護人員添增許多紛擾與罵聲。250萬劑美援莫德納 開打後，必會更赤裸上演殘劑爭奪戰。

殘劑之亂，源於政府疫苗取得速度嚴重落後，連殘劑都變得珍稀；而號稱早已準備好的線上預約系統仍未上線，如何期待它能列出優先次序、畫出殘劑地圖，並及時個別通知施打？

台灣並非貧窮落後，資訊能力更是強項，還有充沛的民力；但面對救命的疫苗，卻搞到政府無能買、民間不給捐、人民如同搶逃命船票般爭搶殘劑的窘境。人民爭搶殘劑的事實，正在為蔡政府不願承認的「乞丐說」作註。