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新聞眼／先卡後拖 蔡政府還在罔顧人命

記者 陳熙文、王寓中
疫情持續延燒，民間想捐購疫苗，然而蔡政府的態度始終半推半就，充滿政治算計。(本報資料照片)
疫情持續延燒，民間想捐購疫苗，然而蔡政府的態度始終半推半就，充滿政治算計。(本報資料照片)

疫情持續延燒，民間一方面想捐購疫苗，以解國難，亦想購取疫苗，自力救濟。然而，蔡政府的態度始終半推半就，充滿政治算計，疫情當前，人命關天，人道至上，蔡政府仍麻木不仁。

當初，對於鴻海永齡基金會的申請，要不是創辦人郭台銘積極申請，對政府不知是刁難，還是官僚的要求，見招拆招，形成輿論壓力，最後郭董語重心長，在臉書上期盼向蔡英文總統當面報告，恐怕逼不出行政院宣布要專案授權。

好不容易，行政院18日承諾要專案處理，同意授權台積電、永齡代表政府，眼見民間捐贈疫苗一事見到幾絲曙光，但雙方直到一周後才簽訂法律文件，而政府卻對同樣希望申請購捐疫苗的慈濟基金會不置可否，直說無法併案，與台積電、永齡一起處理，又說不明白，皆是擬與德國BNT購買疫苗，何以不能同案而論？

指揮中心指揮官陳時中日前甚至直言，一次太多單位進行（申請）會引發困擾。蔡總統和慈濟的證嚴上人視訊通話，政院方面竟說不排除另立專案處理，何來積極可言？蔡政府先卡後拖，這個政府有把人民放心中嗎？

台灣疫苗不足是事實，現在向國外購買的疫苗到貨量明顯偏低，得仰賴友邦善舉贈疫苗，才解燃眉之急。假如當真國際情勢不利於台灣購入疫苗，何不集合民間力量一起努力？

在國際採購疫苗看的是賣方臉色，要靠友邦伸援，不是政府說了算，民間購捐疫苗，政府又憑什麼說了算？一再推拖的執政當局，總隱身幕後的蔡總統，請站出來告訴人民，政府在民間購進疫苗人道援助上做了什麼？

疫苗 台灣 台積電

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